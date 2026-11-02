Biglietti non autorizzati online per il Festival, nuovo allarme di Comune e Rai
Palazzo Bellevue e la TV di Stato rinnovano l’invito a diffidare da offerte su siti e piattaforme non ufficiali. La procedura di registrazione per l’acquisto partirà a metà dicembre
Sanremo. Nuovo invito alla cautela per il pubblico del Festival di Sanremo. Il Comune di Sanremo e la Rai raccomandano di prestare la massima attenzione e di diffidare da siti web, inserzioni online e offerte che propongono la vendita di biglietti per la kermesse canora attraverso piattaforme, portali internet o link non espressamente autorizzati.
Nonostante l’amministrazione comunale e la TV di Stato si siano prontamente attivate presso le autorità competenti per segnalare i primi casi emersi, continuano infatti a pervenire segnalazioni relative a proposte di vendita non riconducibili ai canali ufficiali.
Per evitare truffe o acquisti non validi, il Comune e la Rai ricordano che la fase di registrazione preliminare per accedere alla procedura di acquisto dei biglietti si aprirà soltanto a partire da metà dicembre 2026. Tutte le informazioni dettagliate sulle modalità d’acquisto e di registrazione verranno rese note unicamente attraverso i canali ufficiali.
Si raccomanda pertanto di consultare esclusivamente le fonti ufficiali Rai e del Festival di Sanremo, evitando di effettuare pagamenti o inserire dati personali su piattaforme e link non autorizzati.