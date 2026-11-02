Biglietti non autorizzati online per il Festival, nuovo allarme di Comune e Rai

Sanremo. Nuovo invito alla cautela per il pubblico del Festival di Sanremo. Il Comune di Sanremo e la Rai raccomandano di prestare la massima attenzione e di diffidare da siti web, inserzioni online e offerte che propongono la vendita di biglietti per la kermesse canora attraverso piattaforme, portali internet o link non espressamente autorizzati.