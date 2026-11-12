Big match ad alta tensione a Villa Citera, l’Edilizia Crescente Mazzucchelli lotta alla pari per tre set contro l’Imperia

Sanremo. Era il big match di giornata e non ha tradito le attese. Domenica 8 novembre, davanti alla bella cornice di pubblico della palestra di Villa Citera, l’Edilizia Crescente Mazzucchelli e l’Imperia Volley si sono affrontate a viso aperto nello scontro al vertice della quarta giornata del campionato di Prima Divisione, entrambe forti del percorso netto di tre vittorie su tre.

Ne è nata una partita vibrante, accesa ed equilibratissima per tre lunghi set. Le giovanissime Green Girls hanno tenuto testa con grande personalità all’esperienza delle avversarie imperiesi, cedendo solo nel finale dei parziali più combattuti. Nel quarto set, complici le energie spese e un po’ di comprensibile flessione, le ospiti hanno preso il largo, portando a casa i tre punti e conquistando la vetta solitaria della classifica.

Nonostante lo stop, resta la consapevolezza di aver giocato alla pari contro una delle corazzate del girone. A confermarlo sono le parole a fine gara di coach Fabrizio Cane: «Abbiamo giocato tre set con grandissima intensità. A fare la differenza sono state pochissime situazioni in cui non siamo stati abbastanza lucidi nel trovare la soluzione appropriata, soprattutto nei finali di set quando i punti pesano di più. Dispiace per il calo nella parte conclusiva dell’incontro, ma resta senz’altro una prova positiva contro una squadra che può contare su elementi molto esperti. Ora torniamo a lavorare in palestra per risolvere le criticità che questo avversario ha evidenziato».