Bestagno. I libri avvicinano le persone e, ancora una volta, sono i piccoli centri a dare il buon esempio. A Bestagno, frazione di Pontedassio, nasce una piccola biblioteca libera, un angolo dedicato alla cultura, accessibile a tutti, dove ciascuno può scegliere un volume da portare a casa e lasciarne un altro a disposizione della comunità.

Allestita sotto il porticato della piazza e curata da Davide, la struttura necessita ancora di qualche rifinitura, ma è già utilizzabile. Il principio è tanto semplice quanto efficace: «Prendi un libro, lascia un libro». Un invito a condividere il piacere della lettura, rimettendo in circolazione romanzi, racconti e pagine che altrimenti rischierebbero di rimanere dimenticati sugli scaffali di casa.