Bestagno, la cultura passa dai piccoli borghi: nasce una biblioteca libera in miniatura
Sotto il porticato della piazza uno spazio dedicato alla lettura e allo scambio di volumi
Bestagno. I libri avvicinano le persone e, ancora una volta, sono i piccoli centri a dare il buon esempio. A Bestagno, frazione di Pontedassio, nasce una piccola biblioteca libera, un angolo dedicato alla cultura, accessibile a tutti, dove ciascuno può scegliere un volume da portare a casa e lasciarne un altro a disposizione della comunità.
Allestita sotto il porticato della piazza e curata da Davide, la struttura necessita ancora di qualche rifinitura, ma è già utilizzabile. Il principio è tanto semplice quanto efficace: «Prendi un libro, lascia un libro». Un invito a condividere il piacere della lettura, rimettendo in circolazione romanzi, racconti e pagine che altrimenti rischierebbero di rimanere dimenticati sugli scaffali di casa.
Una bella iniziativa che parte dall’entroterra e restituisce alla piazza la sua naturale funzione di luogo d’incontro. Perché anche attraverso una storia, scelta magari per caso, si possono creare nuove occasioni di condivisione e conoscenza.