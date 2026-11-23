Bandiera Verde: le scuole primarie di Taggia, Arma e Levà ripartono da mare, orto e riciclo dei tessuti
«Tre progetti, tre punti di partenza molto concreti per parlare di ambiente», dichiara Manuel Fichera, assessore con delega alla Scuola
Taggia. Le classi seconde della Pastonchi di Arma di Taggia esploreranno la biodiversità marina, le sette classi della Mazzini di Levà si prenderanno cura dell’orto scolastico e lavoreranno sulla riduzione degli sprechi, mentre le dieci classi della Soleri di Taggia seguiranno il ciclo di vita dei tessuti. Sono questi i tre progetti con cui le scuole primarie del territorio partecipano, per l’anno scolastico 2026/2027, al programma internazionale Eco-Schools della Foundation for Environmental Education (FEE), con l’obiettivo di ottenere la Bandiera Verde.
Le insegnanti referenti Mariagrazia Marconi (Pastonchi), Micaela Marmo (Mazzini) e Caterina Ratto (Soleri) hanno presentato i progetti giovedì 19 novembre, nella sala della Giunta comunale, in occasione del primo incontro del comitato Eco-Schools. Hanno partecipato i referenti regionali FEE Albina Savastano e Vincenzo Savastano, l’assessore con delega alla Scuola Manuel Fichera, la responsabile del Servizio Pubblica Istruzione Ilaria Natta e Francesca Taggiasco dello stesso ufficio.
Alla Pastonchi le classi seconde dell’Istituto proseguiranno il lavoro avviato lo scorso anno per conoscere il mare ligure e i suoi fondali. È già in programma un incontro con una biologa che accompagnerà i bambini alla scoperta degli organismi che popolano il nostro mare. Il progetto intreccerà scienze, arte e immagine, con particolare attenzione all’inclusione e alla partecipazione di tutti gli alunni.
Alla Mazzini tutte e sette le classi continueranno a coltivare l’orto sul retro della scuola e a curare insieme gli spazi verdi del plesso. A queste attività si affiancherà un lavoro sulle abitudini quotidiane che aiutano a ridurre gli sprechi, con l’obiettivo di portare anche in famiglia le buone pratiche sperimentate a scuola. Alla Soleri il filo conduttore sarà il riciclo dei tessuti. Le prime impareranno a distinguere i materiali attraverso la vista e il tatto, mentre le seconde scopriranno da dove provengono le fibre. Le classi terze seguiranno il percorso dei tessuti dalla produzione allo smaltimento e le quarte ne approfondiranno l’impatto ambientale. Le quinte studieranno infine le filiere del riciclo e il legame tra economia circolare e cittadinanza attiva.
«Tre progetti, tre punti di partenza molto concreti per parlare di ambiente – dichiara Manuel Fichera, assessore con delega alla Scuola – . Ringrazio le insegnanti per aver costruito percorsi adatti alle diverse età, le dirigenti scolastiche per la disponibilità e l’impegno, e i referenti della FEE per il sostegno alle nostre scuole. Mi auguro che i bambini riportino a casa le esperienze vissute in classe e che siano proprio loro a coinvolgere le famiglie in quelle che sono le corrette pratiche volte alla tutela e al rispetto dell’ambiente». Il comitato si riunirà nuovamente giovedì 18 marzo 2027. Sempre nel mese di marzo, dovranno essere consegnati gli elaborati e le relazioni dei progetti portati avanti nei mesi precedenti, i quali saranno valutati da una commissione. L’eventuale consegna delle Bandiere Verdi è in programma per giovedì 3 giugno 2027.