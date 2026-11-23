Taggia. Le classi seconde della Pastonchi di Arma di Taggia esploreranno la biodiversità marina, le sette classi della Mazzini di Levà si prenderanno cura dell’orto scolastico e lavoreranno sulla riduzione degli sprechi, mentre le dieci classi della Soleri di Taggia seguiranno il ciclo di vita dei tessuti. Sono questi i tre progetti con cui le scuole primarie del territorio partecipano, per l’anno scolastico 2026/2027, al programma internazionale Eco-Schools della Foundation for Environmental Education (FEE), con l’obiettivo di ottenere la Bandiera Verde.

Le insegnanti referenti Mariagrazia Marconi (Pastonchi), Micaela Marmo (Mazzini) e Caterina Ratto (Soleri) hanno presentato i progetti giovedì 19 novembre, nella sala della Giunta comunale, in occasione del primo incontro del comitato Eco-Schools. Hanno partecipato i referenti regionali FEE Albina Savastano e Vincenzo Savastano, l’assessore con delega alla Scuola Manuel Fichera, la responsabile del Servizio Pubblica Istruzione Ilaria Natta e Francesca Taggiasco dello stesso ufficio.

Alla Pastonchi le classi seconde dell’Istituto proseguiranno il lavoro avviato lo scorso anno per conoscere il mare ligure e i suoi fondali. È già in programma un incontro con una biologa che accompagnerà i bambini alla scoperta degli organismi che popolano il nostro mare. Il progetto intreccerà scienze, arte e immagine, con particolare attenzione all’inclusione e alla partecipazione di tutti gli alunni.

Alla Mazzini tutte e sette le classi continueranno a coltivare l’orto sul retro della scuola e a curare insieme gli spazi verdi del plesso. A queste attività si affiancherà un lavoro sulle abitudini quotidiane che aiutano a ridurre gli sprechi, con l’obiettivo di portare anche in famiglia le buone pratiche sperimentate a scuola. Alla Soleri il filo conduttore sarà il riciclo dei tessuti. Le prime impareranno a distinguere i materiali attraverso la vista e il tatto, mentre le seconde scopriranno da dove provengono le fibre. Le classi terze seguiranno il percorso dei tessuti dalla produzione allo smaltimento e le quarte ne approfondiranno l’impatto ambientale. Le quinte studieranno infine le filiere del riciclo e il legame tra economia circolare e cittadinanza attiva.