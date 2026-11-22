La giornalista ha vinto il premio della categoria “Reportage”, e ha condiviso il palco con chi quella realtà la vive ogni giorno: don Rito Alvarez, parroco di Vallecrosia e fondatore della fondazione

Vallecrosia. «Ci sono dei volti, ci sono delle mani di cui dobbiamo prenderci cura e che devono essere mani per poter disegnare un futuro diverso.» È con questa frase che Giulia Bosetti ha riassunto, dal palco del teatro Miela, il senso del suo lavoro. Giornalista di Spotlight, RaiNews24, Bosetti ha vinto il Premio Luchetta per la categoria Reportage con «Piccoli artigiani di pace. I bambini strappati alla produzione di coca e ai gruppi armati», realizzato con Umberto Colferai. Il lavoro documenta la crisi umanitaria che dal 2025 sta colpendo la regione del Catatumbo, la più grande enclave di coltivazione di coca della Colombia. Le vittime sono migliaia, oltre centomila gli sfollati, quarantaseimila i bambini che non hanno accesso all’istruzione e famiglie che non possono uscire di casa, nemmeno per procurarsi il cibo. A pagarne le conseguenze sono soprattutto i più piccoli: sfruttati nelle piantagioni e nei laboratori, reclutati dai gruppi armati che combattono per il controllo del territorio.

Al panel «Diritto al futuro», moderato da Marco Damilano nell’ambito della XXIII edizione del Premio giornalistico internazionale Marco Luchetta, Bosetti ha condiviso il palco con chi quella realtà la vive ogni giorno: don Rito Alvarez, sacerdote e fondatore della “Fundación Oasis de Amor y Paz.” In questo territorio dimenticato, mentre un’intera generazione lotta nel silenzio, c’è però chi sfida il narcotraffico. La fondazione “Oasi de amor y paz” sottrae i bambini allo sfruttamento e li sostiene in un percorso di formazione, aiutandoli a costruire un futuro diverso e a cambiare la storia della loro terra.

Don Rito lo ha raccontato in prima persona, senza filtri: «Io sono uno di quei bambini del Catatumbo». Arrivato in Italia nel 1993, ordinato sacerdote nel 2000, ha seppellito parenti e amici in quello che definisce «un momento difficilissimo.» Il suo amico d’infanzia Saul, a 14 anni, partì con i guerriglieri. «Dopo qualche mese è stato ucciso. È stato abbandonato lungo la strada. Certe cose non si possono dimenticare.»

Da quella ferita è nata, nel 2006, l’idea della Fondazione, concretizzata nel 2007 con l’accoglienza dei primi dieci ragazzi. Oggi quei ragazzi sono diventati medici, agronomi, direttori, chef. Olmer, accolto a dieci anni, è medico nell’ospedale della zona. Fabián lavora al progetto del caffè. Un altro, accolto senza che si sapesse neppure quanti anni avesse, oggi dirige la Fondazione. «State tranquilli se mi commuovo ogni tanto», ha detto don Rito dal palco, «perché io non parlo solo con le parole, io parlo tanto col cuore.»

Il Premio Luchetta ricorda Marco Luchetta, Alessandro Ota e Dario D’Angelo, i giornalisti Rai uccisi a Mostar nel 1994 mentre raccontavano la guerra e i bambini. A Trieste, quest’anno, quel filo si è riannodato: da una parte chi racconta, dall’altra chi resta.