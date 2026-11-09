Bajardo premiato a Ecomondo per la gestione sostenibile dei rifiuti: riconoscimento nazionale al Comune

Bajardo si aggiudica un importante riconoscimento nazionale per l’attenzione all’ambiente e la gestione sostenibile dei rifiuti urbani. Il Comune dell’entroterra è stato premiato nell’ambito della seconda edizione del Premio Nazionale Waste Carbon Free, promosso dalla Fondazione Operate, che valorizza i territori capaci di ridurre maggiormente l’impatto ambientale del ciclo dei rifiuti.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 5 novembre a Ecomondo, alla Fiera di Rimini. In quell’occasione il riconoscimento è stato consegnato al dirigente di Amaie Energia e Servizi, ingegner Leonardo-Ghi Perotto, che domenica 8 novembre, durante la tradizionale Castagnata di Bajardo, ha consegnato la targa al sindaco Remo Moraglia.

Il premio prende in considerazione non soltanto la percentuale di raccolta differenziata, ma anche le emissioni di CO2 equivalente generate lungo l’intero ciclo di gestione dei rifiuti. Un approccio che consente di valutare in maniera più completa la sostenibilità ambientale dei sistemi adottati dalle amministrazioni, andando oltre il semplice dato della differenziazione.

Bajardo è stato premiato nella categoria dei Comuni con vocazione montana e culturale, storica, artistica e paesaggistica, distinguendosi tra i territori più virtuosi a livello nazionale. Insieme al centro dell’entroterra ligure sono stati premiati altri nove Comuni e città italiane, tra cui Treviso, Bologna, Monza, Fonte Nuova, Vedelago, Schignano, Comabbio, Giungano e Rofrano, ciascuno per la propria categoria territoriale.

Un risultato reso possibile anche dalla collaborazione dei cittadini: a Bajardo la raccolta differenziata ha raggiunto infatti la percentuale del 75,95%. Il sindaco Remo Moraglia ha voluto dedicare il riconoscimento all’intera popolazione, ringraziando i residenti per la diligenza e l’attenzione dimostrate nella corretta gestione dei rifiuti.