Bagna Cauda Day|
Sanremo, sold out la Bagna Cauda al Villaggio dei Fiori
Grande partecipazione a Sanremo per l’esordio della quinta edizione de “Il Sabato del Villaggio”, la rassegna gastronomica curata da Claudio Porchia che unisce racconto culturale e sapori della tradizione.
La quinta edizione della rassegna enogastronomica “Il Sabato del Villaggio” propone quattro serate a tema, da novembre a febbraio, per ritrovare il gusto della tavola, riscoprire i piatti della tradizione e conoscere da vicino le storie dei prodotti e di chi li realizza.
La manifestazione, curata dal giornalista gastronomico Claudio Porchia, si è aperta ieri sera con la bagna cauda, uno dei grandi classici della cucina piemontese, vero e proprio rito collettivo fatto di gesti, condivisione e convivialità. È stato proprio questo il filo conduttore della serata, durante la quale il racconto di Porchia ha accompagnato i partecipanti alla scoperta delle origini, delle curiosità e delle usanze legate a questo piatto simbolo, approfondendone il significato culturale e il ruolo nella storia gastronomica del Piemonte.
In tavola è stata servita una bagna cauda nella sua versione più classica, accompagnata da un ricco assortimento di verdure di stagione: una proposta pensata per chi ama i sapori autentici e il piacere di ritrovarsi intorno al fujot.
Il prossimo appuntamento è in programma sabato 12 dicembre 2026 con il bollito piemontese e le sue salse. La cena si aprirà con diversi tagli di carne bolliti lentamente in acqua aromatizzata con verdure e spezie, serviti con i tradizionali bagnetti e contorni, per concludersi con il dolce dello chef. Costo della serata: 35 euro, bevande escluse.
Il calendario proseguirà nel nuovo anno con altri due appuntamenti a gennaio e febbraio, sempre nel segno della convivialità intesa come occasione di conoscenza. Ogni serata vedrà infatti la partecipazione di produttori che racconteranno le proprie aziende, la storia delle specialità proposte e le caratteristiche delle materie prime utilizzate in cucina: un modo per avvicinare il pubblico ai territori attraverso i loro sapori, le persone e i saperi che li custodiscono.
Quattro sabati, quattro occasioni per incontrarsi, ascoltare storie e riscoprire la buona tavola. Il ristorante è aperto a tutti, non soltanto agli ospiti della struttura.
Info e prenotazioni: 380 8686215 Dove: Villaggio dei Fiori – Via Tiro a Volo 3, Sanremo Sito web: www.villaggiodeifiori.it