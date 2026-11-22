La manifestazione, curata dal giornalista gastronomico Claudio Porchia, si è aperta ieri sera con la bagna cauda, uno dei grandi classici della cucina piemontese, vero e proprio rito collettivo fatto di gesti, condivisione e convivialità. È stato proprio questo il filo conduttore della serata, durante la quale il racconto di Porchia ha accompagnato i partecipanti alla scoperta delle origini, delle curiosità e delle usanze legate a questo piatto simbolo, approfondendone il significato culturale e il ruolo nella storia gastronomica del Piemonte.