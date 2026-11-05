Bagna Cauda protagonista al Villaggio dei Fiori: torna “Il Sabato del Villaggio”

Tornano gli appuntamenti gastronomici al Villaggio dei Fiori di Sanremo, che presenta il nuovo programma autunno-inverno 2026/2027 con la quinta edizione della rassegna gastronomica “Il Sabato del Villaggio”. Quattro serate a tema, da novembre a febbraio, per ritrovare il piacere della tavola, riscoprire i piatti della tradizione e conoscere da vicino le storie dei prodotti e di chi li realizza.

La rassegna, curata dal giornalista gastronomico Claudio Porchia, si apre sabato 21 novembre 2026 con la bagna cauda, uno dei grandi classici della cucina piemontese, che è anche un vero e proprio rito collettivo, fatto di gesti, condivisione e convivialità. Sarà proprio questo il filo conduttore della serata, durante la quale il racconto di Claudio Porchia accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle origini, delle curiosità e delle tradizioni legate a questo piatto simbolo, raccontandone il significato culturale e il ruolo nella storia della cucina piemontese.

La cena proporrà la bagna cauda nella sua versione più autentica, accompagnata da un ricco assortimento di verdure di stagione. Il percorso gastronomico proseguirà con la Pasta Reale in brodo, un piatto della tradizione piemontese particolarmente adatto alla stagione fredda, per concludersi con il classico Bunet, uno dei dolci più rappresentativi della pasticceria piemontese. Una proposta pensata per chi ama i sapori autentici, la convivialità e il piacere di ritrovarsi intorno alla tavola.

La bagna cauda sarà soltanto il primo appuntamento di un calendario che accompagnerà gli ospiti fino alla fine dell’inverno. Il secondo incontro è in programma sabato 12 dicembre, con una serata dedicata al bollito. Protagoniste saranno le carni dell’azienda agricola Il Carrettino di Tortona, per un viaggio nella tradizione dei grandi piatti piemontesi e nella qualità delle produzioni agricole.

Il calendario proseguirà nel nuovo anno con altri due appuntamenti a gennaio e febbraio, dove il filo conduttore della cena sarà sempre la convivialità intesa anche come occasione di conoscenza. Ogni serata vedrà infatti la partecipazione di produttori che racconteranno le proprie aziende, la storia delle specialità proposte e le caratteristiche delle materie prime utilizzate in cucina. Un modo per avvicinare il pubblico ai territori attraverso i loro sapori, ma soprattutto attraverso le persone e i saperi che li custodiscono.

Quattro sabati, quattro occasioni per incontrarsi, ascoltare storie e riscoprire il piacere della buona tavola.

IL PRIMO APPUNTAMENTO – SABATO 21 NOVEMBRE 2026

La Bagna Cauda

Il menù:

Bagna cauda nella versione tradizionale, accompagnata da verdure di stagione

Pasta Reale in brodo

Bunet

Costo della serata: 30 euro a persona, bevande escluse.

Il ristorante è aperto a tutti, non soltanto agli ospiti della struttura.

Info e prenotazioni: 380 8686215 Villaggio dei Fiori – Via Tiro a Volo 3, Sanremo