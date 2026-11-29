Badalucco, nessun candidato per la gestione del museo archeologico “Tana Bertrand”: prorogato il bando
Gli enti del terzo settore avranno tempo fino all’11 dicembre per presentare le proprie proposte
Badalucco. Nessuna manifestazione di interesse per la gestione del museo archeologico Tana Bertrand. Il comune ha deciso di posticipare all’11 dicembre 2026 la scadenza dell’avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore, chiamati a collaborare con l’amministrazione attraverso un percorso di co-progettazione che preveda anche la programmazione e la realizzazione di iniziative culturali.
Alla data del 24 novembre, termine inizialmente fissato per l’adesione, non era pervenuta alcuna domanda. La proroga punta a dare maggiore diffusione all’iniziativa, favorendo la più ampia partecipazione possibile.
La struttura espositiva prende il nome dall’omonima grotta della Valle Argentina, esplorata dagli studiosi a partire dai primi anni del Novecento. Le successive campagne di scavo hanno portato alla luce reperti risalenti a un periodo antecedente al 2000 a.C., riconducibili a popolazioni che abitavano queste terre prima ancora dei Liguri incontrati da greci e romani. Di dimensioni piuttosto contenute, la cavità naturale veniva utilizzata come luogo di sepoltura. Intorno al 2800 a.C., durante l’età del rame, le comunità stanziate sulle montagne dell’entroterra vi deponevano i propri defunti. I ritrovamenti hanno permesso di ricostruire alcuni aspetti della storia preromana del Ponente.
La posizione impervia dell’anfratto ne impedisce l’apertura ai visitatori. Nell’ambito della collaborazione tra soprintendenza ed ente locale è stata tuttavia prospettata la possibilità di renderlo fruibile da remoto. Un sopralluogo ha consentito di verificare lo stato di conservazione del sito e di documentarne attraverso riprese audiovisive le caratteristiche.
Restano invariate tutte le altre condizioni stabilite nell’avviso del 9 novembre, consultabile sul portale istituzionale.