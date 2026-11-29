Badalucco. Nessuna manifestazione di interesse per la gestione del museo archeologico Tana Bertrand . Il comune ha deciso di posticipare all’11 dicembre 2026 la scadenza dell’avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore, chiamati a collaborare con l’amministrazione attraverso un percorso di co-progettazione che preveda anche la programmazione e la realizzazione di iniziative culturali.

Alla data del 24 novembre, termine inizialmente fissato per l’adesione, non era pervenuta alcuna domanda. La proroga punta a dare maggiore diffusione all’iniziativa, favorendo la più ampia partecipazione possibile.

La struttura espositiva prende il nome dall’omonima grotta della Valle Argentina, esplorata dagli studiosi a partire dai primi anni del Novecento. Le successive campagne di scavo hanno portato alla luce reperti risalenti a un periodo antecedente al 2000 a.C., riconducibili a popolazioni che abitavano queste terre prima ancora dei Liguri incontrati da greci e romani. Di dimensioni piuttosto contenute, la cavità naturale veniva utilizzata come luogo di sepoltura. Intorno al 2800 a.C., durante l’età del rame, le comunità stanziate sulle montagne dell’entroterra vi deponevano i propri defunti. I ritrovamenti hanno permesso di ricostruire alcuni aspetti della storia preromana del Ponente.