Badalucco, il comune cerca un gestore per il museo archeologico Tana di Bertrand

Badalucco. Il comune cerca un partner per la gestione del nuovo museo archeologico Tana di Bertrand, dedicato alla storia degli scavi condotti sulle alture del paese. L’amministrazione ha pubblicato un avviso rivolto agli enti del terzo settore per individuare soggetti interessati a collaborare alla programmazione e alla realizzazione delle attività culturali della struttura.

L’accordo avrà una durata di tre anni, a partire dalla sottoscrizione della convenzione, con possibilità di rinnovo. Non è ancora stato quantificato il contributo economico che l’ente locale potrà mettere a disposizione: l’eventuale stanziamento sarà definito durante la fase di co-progettazione e attraverso successivi provvedimenti. Gli incassi dei biglietti resteranno al soggetto gestore, che dovrà rendicontarli annualmente.

Il polo espositivo nasce per valorizzare il sito archeologico della Tana di Bertrand, una grotta difficilmente accessibile individuata agli inizi del Novecento dall’archeologa inglese Mary Crowfoot. Al suo interno furono rinvenuti suppellettili e resti umani. Parte dei reperti venne trasferita in Inghilterra ed è conservata all’Ashmolean Museum di Oxford. Negli anni Trenta le ricerche ripresero grazie all’interessamento del capitano Angelo Saietto, conosciuto come Sofo.

L’impossibilità di accedere direttamente alla cavità ha portato alla creazione di uno spazio dedicato alla storia delle indagini, intitolato proprio a Crowfoot e Saietto. L’iniziativa è stata sviluppata attraverso la collaborazione con il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Liguria, anche grazie ai contributi della Compagnia di San Paolo. Il percorso prevede la possibilità di esporre, previo accordo con le istituzioni competenti, i materiali attualmente nella disponibilità dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Per partecipare alla selezione occorre essere iscritti da almeno sei mesi al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), possedere finalità statutarie coerenti con la valorizzazione del patrimonio storico e dimostrare un’esperienza di almeno due anni nelle attività richieste. È necessaria anche la disponibilità di personale qualificato nella conduzione di musei o centri culturali.

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente tramite Pec entro il 24 novembre 2026, accompagnate da una proposta progettuale e dalla documentazione prevista dal bando. In presenza di più domande, il comune valuterà la possibilità di integrare le diverse idee in un unico programma.

Gli organismi ammessi saranno convocati a un tavolo di co-progettazione per definire le modalità operative, gli impegni reciproci e gli aspetti economici della futura collaborazione. La procedura è stata avviata con la deliberazione di giunta numero 63 del 30 settembre 2026 e la determinazione numero 427 del 9 novembre.