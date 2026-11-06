Badalucco, 250mila euro per riqualificare l’accesso alla parte alta del centro storico
Affidati a due imprese di Sanremo i lavori sulla viabilità e sui sottoservizi. Dalla Regione un finanziamento di 237.200 euro
Badalucco. Una strada da riqualificare e le infrastrutture sotterranee da rifare. Il comune investe 250mila euro per sistemare l’accesso alla parte alta del centro storico, con un progetto finanziato quasi interamente dalla Regione Liguria. I lavori sono stati affidati a due imprese di Sanremo.
A occuparsene saranno la Zunino Pietre srl, con sede in via Armea, per un importo di 113.162,16 euro Iva inclusa, e la Edilcostruzioni srl, di via Molini Bianchi, alla quale spettano 102.937,90 euro. L’assegnazione è stata formalizzata con una determina del 19 giugno 2026. Dei 250mila euro necessari, 237.200 arrivano dal Fondo strategico regionale 2025, mentre i restanti 12.800 sono a carico delle casse comunali. Il piano, approvato dalla giunta nel luglio 2024, ha già ottenuto il via libera della Soprintendenza.
Intervento su uno degli accessi al nucleo antico del paese, migliorandone le condizioni e rinnovando i servizi presenti nel sottosuolo. L’opera si inserisce in un più ampio percorso di recupero del tessuto urbano, che negli anni ha interessato anche piazza Marconi e altre aree del borgo. Per l’amministrazione si tratta ora di rispettare le scadenze stabilite dalla Regione per l’esecuzione e la rendicontazione, necessarie a non perdere il finanziamento assegnato.