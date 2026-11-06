Badalucco, 250mila euro per riqualificare l’accesso alla parte alta del centro storico

Badalucco. Una strada da riqualificare e le infrastrutture sotterranee da rifare. Il comune investe 250mila euro per sistemare l’accesso alla parte alta del centro storico, con un progetto finanziato quasi interamente dalla Regione Liguria. I lavori sono stati affidati a due imprese di Sanremo.

A occuparsene saranno la Zunino Pietre srl, con sede in via Armea, per un importo di 113.162,16 euro Iva inclusa, e la Edilcostruzioni srl, di via Molini Bianchi, alla quale spettano 102.937,90 euro. L’assegnazione è stata formalizzata con una determina del 19 giugno 2026. Dei 250mila euro necessari, 237.200 arrivano dal Fondo strategico regionale 2025, mentre i restanti 12.800 sono a carico delle casse comunali. Il piano, approvato dalla giunta nel luglio 2024, ha già ottenuto il via libera della Soprintendenza.