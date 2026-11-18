Dichiarano gli esponenti locali di AVS: «Manifesteremo nelle piazze e nelle strade imperiesi per difendere i diritti che il governo cerca di colpire: un lavoro sicuro, dignitoso e non precario, stipendi e pensioni più alti, fisco giusto e progressivo, stop all’inflazione e al carovita, sanità davvero pubblica, diritto allo studio, accesso alla casa. E soprattutto saremo in piazza per affermare il diritto più importante: il diritto dei popoli alla pace, contro il riarmo».