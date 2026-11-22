Imperia. Momenti di paura all’alba di oggi a Imperia, dove un’automobile con a bordo tre giovani ha improvvisamente preso fuoco mentre si trovava in via Giacinto Menotti Serrati, nella zona di Capo Berta.

L’allarme è scattato poco dopo le 5. Secondo quanto si apprende, i tre occupanti, ragazzi di 18, 20 e 21 anni, si sono accorti in tempo di quanto stava accadendo e sono riusciti ad abbandonare l’abitacolo mettendosi in salvo prima che l’incendio si sviluppasse completamente.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Imperia, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il veicolo. Per precauzione sono stati mobilitati anche i soccorsi sanitari, con la Croce Rossa di Imperia, la Croce Bianca e l’automedica Alfa 1. Uno dei giovani è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Imperia per gli accertamenti del caso.