Auto contro la serranda di un garage in via Dante, intervengono i vigili del fuoco

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, che ha provveduto a mettere in sicurezza la vettura e a verificare le condizioni della struttura coinvolta nell’impatto. Il 115 ha effettuato anche i controlli necessari per accertare l’entità dei danni riportati dall’edificio e scongiurare eventuali situazioni di pericolo.