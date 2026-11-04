Auto contro la serranda di un garage in via Dante, intervengono i vigili del fuoco
L’incidente nel tardo pomeriggio all’altezza del civico 376. Il mezzo è stato messo in sicurezza e sono stati verificati i danni all’edificio
Sanremo. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi in via Dante, all’altezza del civico 376, dove un’automobile, per cause ancora in corso di accertamento, è finita contro la serranda di un garage.
Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, che ha provveduto a mettere in sicurezza la vettura e a verificare le condizioni della struttura coinvolta nell’impatto. Il 115 ha effettuato anche i controlli necessari per accertare l’entità dei danni riportati dall’edificio e scongiurare eventuali situazioni di pericolo.
Presenti anche gli agenti della polizia locale, incaricati dei rilievi e della ricostruzione della dinamica, oltre al personale sanitario del 118. Restano da chiarire le cause che hanno portato il conducente, un giovane di 22 anni, a perdere il controllo del veicolo e a terminare la propria corsa contro il garage.