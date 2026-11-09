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Asti – Sanremese finisce 2-3, per i matuziani prima vittoria esterna in campionato

9 novembre 2026 | 14:21
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di Luca Simoncelli

Luca Simoncelli

Asti &#8211; Sanremese finisce 2-3, per i matuziani prima vittoria esterna in campionato

Decisivi i gol di Costantino, autore di una splendida doppietta, e il tris calato da Cavaliere

Sanremese. Al Censin Bosia la Sanremese conquista il primo successo esterno in campionato superando l’Asti per 3-2 al termine di una gara intensa e combattuta. Decisivi i gol di Costantino, autore di una splendida doppietta, e il tris calato da Cavaliere.

Un successo meritato per la squadra di mister Gianluca Festa, che prosegue il suo ottimo momento di forma allungando a otto la striscia di risultati utili consecutivi.

ASTI (3-5-2): Brustolin; Ropolo, Isoldi (67′ Marmo, 83′ Milaqi), Gjura, Gatto, Bresciani (71′ Cussotto), Moreo (41′ Mazzucco), Soplantai (89′ Screpis), Mana, Masawoud, Sacco. A disposizione: Gaiotto, De Luca, Cussotto, Screpis, Ortolano, Marmo, Mazzucco, Milaqi, Marchioretti. Allenatore: Francesco Buglio.

SANREMESE (3-5-2): Bohli, Grosso, Costantino, Monticone, Melis (44′ Cavaliere), Rota, Cipriani (60′ Nguegang), Girgi, Usai (67′ Oddone, 93′ Appiah), Cheshmedjiev, Racot (60′ Ganz). A disposizione: Sposito, Di Fino, Ganz, Anzalone, Czech, Cavaliere, Appiah, Nguegang, Oddone. Allenatore: Gianluca Festa.

ARBITRO: Matteo Cerqua di Trieste.

RETI: 9′ Costantino (S), 15′ rig. Moreo (A), 33′ rig. Costantino (S), 72′ Cavaliere (S), 77′ Mazzucco (A).

Situazione di classifica e riflessioni sulla stagione

Guardando i dati aggiornati e la classifica del girone su TuttoCampo, si delineano scenari interessanti per il cammino dei biancazzurri.

Grazie a questo slancio e alla continuità ritrovata con l’ottavo risultato utile di fila, la Sanremese si trova decisamente più vicina alla zona play-off che a quella dei play-out. Nel fine settimana è andata decisamente meglio rispetto ai cugini dell’Imperia, che invece sono usciti sconfitti dai rispettivi impegni di questa giornata di campionato.

Restano però le considerazioni economiche e di spogliatoio: nonostante in estate siano state investite – stando agli ambienti ben informati e alle voci di corridoio – cifre davvero importanti e fuori dall’ordinario per la categoria, i biancazzurri non riescono a marciare al primo posto e restano fuori dalla zona nobile. Del resto, se si guarda in cima alla graduatoria, un’altra provinciale ben più blasonata come l’Alessandria sta prendendo il largo, confermando il divario con le b

attistrada.