Asti – Sanremese finisce 2-3, per i matuziani prima vittoria esterna in campionato

Grazie a questo slancio e alla continuità ritrovata con l’ottavo risultato utile di fila, la Sanremese si trova decisamente più vicina alla zona play-off che a quella dei play-out. Nel fine settimana è andata decisamente meglio rispetto ai cugini dell’Imperia, che invece sono usciti sconfitti dai rispettivi impegni di questa giornata di campionato.

Restano però le considerazioni economiche e di spogliatoio: nonostante in estate siano state investite – stando agli ambienti ben informati e alle voci di corridoio – cifre davvero importanti e fuori dall’ordinario per la categoria, i biancazzurri non riescono a marciare al primo posto e restano fuori dalla zona nobile. Del resto, se si guarda in cima alla graduatoria, un’altra provinciale ben più blasonata come l’Alessandria sta prendendo il largo, confermando il divario con le b