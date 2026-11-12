Associazione Colle di Tenda: «Un collegamento internazionale non può avere limiti notturni né fermarsi a ogni nevicata»

«La nostra posizione è chiara: una volta terminati i lavori, il Tunnel del Tenda deve poter funzionare H24, senza interruzioni e senza fasce orarie, naturalmente nel rispetto del senso unico alternato e di tutte le prescrizioni di sicurezza previste»

Tenda. «Le notizie emerse in questi giorni sul futuro della circolazione al Tunnel del Tenda riaccendono una questione che, come Associazione Colle di Tenda, riteniamo fondamentale: quale futuro vogliamo garantire a questo collegamento internazionale?

Non possiamo accettare che, dopo anni di disagi, chiusure, ritardi e investimenti importanti, il tunnel rischi di continuare a essere condizionato da limitazioni notturne o da interruzioni legate alla gestione della viabilità sul versante francese. La nostra posizione è chiara: una volta terminati i lavori, il Tunnel del Tenda deve poter funzionare H24, senza interruzioni e senza fasce orarie, naturalmente nel rispetto del senso unico alternato e di tutte le prescrizioni di sicurezza previste.

Ma il tema non riguarda soltanto gli orari.

1. Apertura H24 senza interruzioni

Al termine dei lavori sui tornanti chiediamo che venga garantita l’apertura continuativa del tunnel, giorno e notte, senza ulteriori limitazioni orarie. Un’infrastruttura internazionale non può diventare inutilizzabile nelle ore notturne per ragioni organizzative o di gestione.

2. Il governo italiano intervenga sullo sgombero neve

Chiediamo al governo italiano di farsi parte attiva nei confronti del Governo francese, affinché venga garantito un servizio di sgombero neve tempestivo e continuativo sul versante francese.

Non è accettabile che un collegamento strategico tra Piemonte, Liguria e Costa Azzurra possa essere interrotto perché non viene assicurata la pulizia della strada nelle ore serali e notturne.

Il carattere internazionale di questa infrastruttura deve comportare responsabilità e garanzie condivise da entrambi i Paesi.

3. Realizzazione delle opere paravalanghe

Riteniamo indispensabile che si proceda finalmente alla realizzazione delle opere di protezione contro le valanghe previste e necessarie sul versante francese.

Non possiamo continuare a dipendere da chiusure preventive, verifiche successive alle nevicate e interventi di disgaggio che possono comportare anche lunghi periodi di interruzione.

Le opere paravalanghe rappresentano un investimento fondamentale per garantire maggiore sicurezza agli utenti e continuità al collegamento durante la stagione invernale.

“Non vogliamo alimentare uno scontro tra Italia e Francia, né entrare nelle dinamiche politiche dei singoli territori. Vogliamo però che venga riconosciuto il valore strategico del Tunnel del Tenda e che si assumano decisioni concrete per il suo futuro”, dichiara Marcello Bevilacqua, presidente dell’Associazione Colle di Tenda.

“Le nostre vallate hanno già pagato un prezzo altissimo negli ultimi anni. Cittadini, lavoratori, imprese e operatori turistici hanno bisogno di certezze, non di un collegamento che rischia di essere disponibile soltanto in determinate fasce orarie o condizioni meteorologiche. Non possiamo pensare di aver realizzato un’infrastruttura moderna e strategica per poi lasciarla condizionata da problemi che devono essere affrontati e risolti attraverso la collaborazione tra i due Stati.”

L’Associazione Colle di Tenda chiede quindi che queste questioni vengano affrontate con priorità nelle sedi istituzionali e nell’ambito della Conferenza intergovernativa italo-francese.

Il nostro obiettivo è semplice: un Tunnel del Tenda aperto H24, sicuro in ogni stagione e realmente al servizio dei territori che collega.

Perché un collegamento internazionale deve unire, non creare nuovi ostacoli.»