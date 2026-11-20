«Desidero ringraziare gli organizzatori per aver scelto la Liguria come sede di un appuntamento nazionale così importante – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola – Il mondo del lavoro sta attraversando trasformazioni profonde, legate anche all’innovazione tecnologica e all’intelligenza artificiale, che aprono nuove opportunità per le imprese e i lavoratori, ma pongono anche questioni importanti sul fronte delle tutele, dei diritti e della qualità dell’occupazione. L’innovazione deve essere al servizio delle persone e accompagnata da strumenti adeguati, capaci di sostenere lo sviluppo delle competenze e tutelare chi lavora. In questo percorso è fondamentale anche il contributo dei consulenti del lavoro, al fianco di imprese e lavoratori nell’affrontare i cambiamenti tecnologici e normativi. Come Regione Liguria, attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo, siamo impegnati a sostenere le competenze e a rispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro. Momenti di confronto come questo sono preziosi per condividere esperienze e individuare risposte concrete alle sfide del presente e del futuro.»