Sanremo|
Assessore Scajola al convegno nazionale Ancl: «L’innovazione deve essere al servizio delle persone»
«In questo percorso è fondamentale anche il contributo dei consulenti del lavoro, al fianco di imprese e lavoratori nell’affrontare i cambiamenti tecnologici e normativi»
Sanremo. L’assessore regionale Marco Scajola ha portato questa mattina i saluti istituzionali della Regione Liguria al Consiglio nazionale e al Convegno nazionale dei Centri studi Ancl, in programma al Casinò di Sanremo. L’iniziativa, dal titolo “Il lavoro che cambia tra tutele, specialità e nuove geometrie contrattuali nell’era dell’intelligenza artificiale”, è promossa dal Centro Studi Ancl, Associazione nazionale consulenti del lavoro.
«Desidero ringraziare gli organizzatori per aver scelto la Liguria come sede di un appuntamento nazionale così importante – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola – Il mondo del lavoro sta attraversando trasformazioni profonde, legate anche all’innovazione tecnologica e all’intelligenza artificiale, che aprono nuove opportunità per le imprese e i lavoratori, ma pongono anche questioni importanti sul fronte delle tutele, dei diritti e della qualità dell’occupazione. L’innovazione deve essere al servizio delle persone e accompagnata da strumenti adeguati, capaci di sostenere lo sviluppo delle competenze e tutelare chi lavora. In questo percorso è fondamentale anche il contributo dei consulenti del lavoro, al fianco di imprese e lavoratori nell’affrontare i cambiamenti tecnologici e normativi. Come Regione Liguria, attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo, siamo impegnati a sostenere le competenze e a rispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro. Momenti di confronto come questo sono preziosi per condividere esperienze e individuare risposte concrete alle sfide del presente e del futuro.»
All’appuntamento hanno preso parte, tra gli altri, il presidente nazionale Ancl Enrico Vannicola, il direttore del Centro studi nazionale Francesco Lombardo, il presidente Unione provinciale Ancl di Imperia Secondo Sandiano, il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, il presidente del Casinò di Sanremo Giuseppe Di Meco e i rappresentanti degli organismi nazionali e territoriali dei consulenti del lavoro.