Taggia. Sabato 14 e domenica 15 novembre a Livorno si è svolta la terza prova dei Campionati Italiani di serie A e B di Ginnastica Ritmica. In questa occasione la Asd Ginnastica Riviera dei Fiori ha organizzato un pulman per andare a vedere questo entusiasmante evento che ha visto, oltre alla partecipazione delle migliori ginnaste italiane, un bel gruppo di campionesse di varie nazionalità protagoniste agli ultimi mondiali tra cui la campionessa olimpica Darja Varfolomeev. Oltre a vedere esercizi di altissimo livello tecnico eseguiti con eleganza e precisione, la nostra delegazione ha potuto tifare per la Iris Firenze che in squadra ha Sofia Pugachev che fino alla scorsa stagione era una ginnasta della Riviera.

La giovane ginnasta di Riva Ligure (classe 2011) si è trasferita a Milano presso la Forza e Coraggio equipe che milita stabilmente in serie A .I campionati di serie A e B prevedono l’esecuzione di 5 esercizi (palla, cerchio, clavette e nastro più l’attrezzo jolly libero).Il totale degli esercizi determinano la classifica della prova e vengono assegnati i punteggi speciali (tipo la formula uno o la motoGP ).Tra 15 giorni, a Bergamo, si svolgerà la 4 prova che determinerà la classifica del campionato con le prime 6 squadre classificate che nella finale si ‘giocheranno’ la vittoria del campionato.

Sofia, visto la giovane età, in questa stagione gareggia in serie B con Firenze. Nella terza prova di Livorno si sono classificate al terzo posto, confermando il podio ottenuto a Terni. Con l’8 posto ottenuto a Biella la squadra di Sofia è attualmente al 5 posto con 61 punti, in lizza per disputare la finale a 6 che decreta la vincitrice del campionato e la promozione in A. Comunque vada, la ginnasta sta facendo un percorso di crescita ed esperienza e gli auguriamo di avere tante altre soddisfazioni che gratificano l’intera nostra associazione.

Per il trampolino elastico, da venerdi 13 a domenica 15 i nostri ginnasti Giacomo Cioffi e Matilde Sappia sono stati ad allenarsi presso l’Accademia Federale di Milano. Il loro talento gli permette di poter accedere a questi allenamenti per preparare i prossimi importanti appuntamenti nel campionato a squadre francese con la KELOTRAMPO di S.Laurent du Var (4 e 5 dicembre a Lons-le-Saunier in Borgogna) e per la stessa competizione in Italia a Trieste dal 18 al 20 dicembre. Nella data Italiana ci saranno anche i campionati di Trampolino Syncro con la partecipazione delle nostre due junior Roberta Di Michele e Cecilia Carlo.