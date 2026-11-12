Nel decennale della scomparsa di Libereso, Ottavia Castellaro e Claudio Porchia raccontano le erbe aromatiche

In uscita dal 20 novembre “Aromatiche da raccontare e da cucinare”: un viaggio tra storie, profumi e sapori della cucina italiana, con 20 schede botaniche, 28 cocktail, 13 ricette di Libereso Guglielmi e un calendario universale.

Le erbe aromatiche non sono semplici ingredienti. Raccontano territori, custodiscono tradizioni, evocano ricordi e sanno trasformare anche la preparazione più essenziale in un’esperienza di gusto. Da questa convinzione nasce Aromatiche da raccontare e da cucinare. Storie, profumi e sapori delle erbe nella cucina italiana, il nuovo libro firmato da Ottavia Castellaro e Claudio Porchia, in uscita dal 20 novembre per Edizioni Excalibur.

Il volume segna una nuova tappa nel percorso di ricerca e divulgazione di Claudio Porchia, giornalista gastronomico da anni impegnato nella valorizzazione del patrimonio botanico e delle sue applicazioni in cucina. Dopo le pubblicazioni dedicate ai fiori eduli e alla loro riscoperta gastronomica, questa volta l’attenzione si sposta sulle erbe aromatiche: presenze familiari sulle nostre tavole, ma spesso conosciute solo superficialmente, nonostante il loro ruolo centrale nella storia dell’alimentazione italiana.

Il libro è anche un omaggio a Libereso Guglielmi, il celebre giardiniere di Calvino, nel decennale della sua scomparsa. Un rapporto profondo, che ha segnato la storia professionale e umana di Porchia: il giornalista ha condiviso con Libereso gli ultimi dieci anni della sua vita, partecipando a incontri, iniziative ed esperienze di divulgazione. Un percorso che ha contribuito a formare il suo modo di guardare alla natura e alla cucina, con curiosità, rispetto per la biodiversità e attenzione alle molteplici possibilità offerte dalle piante.

Questa eredità trova una testimonianza concreta nelle 13 ricette di Libereso pubblicate nel volume. Preparazioni che raccontano una cucina vegetale, spontanea e creativa, nella quale le erbe non sono semplici decorazioni, ma ingredienti capaci di dare carattere e identità ai piatti. La pubblicazione è stata possibile grazie al consenso dei figli Tanja e Barry, che hanno autorizzato l’utilizzo delle ricette e delle illustrazioni del padre. Accanto a questo omaggio, il libro racconta una collaborazione professionale consolidata nel tempo. Porchia e Ottavia Castellaro lavorano insieme da alcuni anni, intrecciando competenze e sensibilità diverse ma complementari. Un percorso sviluppato attraverso progetti editoriali e iniziative dedicate al mondo delle piante e della gastronomia, che continua a crescere e a rinnovarsi. Se il giornalista si occupa soprattutto del racconto botanico, storico e gastronomico delle erbe, Castellaro porta nel progetto la propria competenza nella miscelazione, esplorando le possibilità di questi ingredienti anche nel bicchiere.

Il volume accompagna il lettore in un viaggio che parte dalla storia delle erbe aromatiche nella cucina antica e attraversa la tradizione mediterranea, gli orti domestici e i giardini. Si parla di coltivazione, raccolta e conservazione, del momento migliore per cogliere le foglie, delle differenze tra erbe fresche ed essiccate e delle modalità di impiego in cucina. Il cuore del libro è una guida pratica con 20 schede dedicate alle principali erbe aromatiche, raccontate attraverso caratteristiche botaniche, tradizioni popolari, leggende, curiosità storiche, consigli di coltivazione e suggerimenti gastronomici. Alloro, aneto, basilico, rosmarino, salvia, timo e molte altre piante diventano protagoniste di un racconto che intreccia botanica, cultura popolare e gastronomia. Ogni scheda invita a conoscere meglio una pianta, a riconoscerne le peculiarità e a sperimentarne gli usi, riscoprendo il valore di ingredienti che fanno parte della memoria delle cucine italiane.

Un’altra sezione importante del volume è dedicata alla miscelazione. Nel capitolo curato da Ottavia Castellaro trovano spazio 28 ricette tra cocktail, alcolici e analcolici, tè e infusi, nelle quali menta, basilico, rosmarino, salvia, maggiorana e altre essenze incontrano frutta, agrumi e spezie. Non mancano le indicazioni per preparare sciroppi, cordiali, infusioni e acque aromatizzate, con proposte pensate anche per chi desidera sperimentare a casa, senza attrezzature particolari. Un repertorio che mette in luce la versatilità delle erbe aromatiche e la capacità di Castellaro di valorizzarne profumi e caratteristiche anche nella preparazione delle bevande. La pubblicazione ha anche una spiccata funzione pratica. A completare le 176 pagine del volume è un calendario universale, che lo rende uno strumento da consultare durante tutto l’anno. Il libro unisce così lettura e approfondimento alla possibilità di annotare appuntamenti e attività, mantenendo sempre a portata di mano informazioni, ricette e suggerimenti. Il volume sarà inoltre protagonista dei numerosi incontri e laboratori dedicati al patrimonio botanico che Porchia conduce regolarmente in tutta Italia, dialogando con appassionati, cuochi, operatori della ristorazione e curiosi.

telefono 02 607 1200 mail: Per richieste di copie saggio, interviste agli autori o informazioni sul calendario delle presentazioni:02 607 1200 mail: info@excaliburmilano.it