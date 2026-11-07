Aromatica 2027 si presenta a Olioliva, Spandre: «L’obiettivo è valorizzare tutto il territorio»

Imperia. Parte da Olioliva il percorso di avvicinamento alla quattordicesima edizione di Aromatica, in programma a Diano Marina il 7, 8 e 9 maggio 2027. La manifestazione dedicata ai profumi e ai sapori della Riviera Ligure avvia la propria campagna attraverso Aromatica Off, una serie di iniziative pensate per valorizzare non soltanto l’evento, ma anche le produzioni tipiche e le opportunità turistiche del Ponente.

A illustrare il progetto è l’assessore Luca Spandre, presente a Olioliva, che sottolinea la volontà di creare un collegamento tra i principali appuntamenti enogastronomici della provincia. «Attraverso Aromatica Off iniziamo il nostro percorso di promozione della manifestazione, ma non solo della manifestazione in sé, anche di tutta l’area. Partiamo chiaramente con Olioliva, appuntamento importante che celebra le eccellenze del territorio, e proseguiremo con tantissime altre iniziative fino a maggio», spiega l’assessore.

L’obiettivo è utilizzare il patrimonio agroalimentare locale anche come strumento di richiamo per i visitatori, ampliando la visibilità della destinazione oltre i confini provinciali e rafforzando il legame tra tradizioni, accoglienza e sviluppo economico. Intanto la città degli aranci prepara il ritorno della rassegna, che per tre giornate proporrà un programma dedicato al basilico, alle erbe aromatiche e alle specialità liguri. Tra le attività annunciate figurano l’expo dei produttori, cooking show con chef stellati e ospiti, degustazioni, laboratori, cene a quattro mani, incontri tematici, conferenze, spettacoli e visite guidate.