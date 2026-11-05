Aromatica 2027, lo stand promozionale durante “Olioliva Week”
Un cooking show dello Chef Daniel Bonanato si terrà sabato 7 alle 12.30 all’Area Cultura e Incontri di Calata Cuneo
Imperia. La promozione dell’edizione numero 14 di “Aromatica – Profumi e sapori della Riviera ligure“, in programma a Diano Marina dal 7 al 9 maggio 2027, debutta a Olioliva, la festa dell’olio nuovo di Imperia, in programma in questi giorni. Lo stand promozionale in Calata Cuneo e un cooking show dedicato ai sapori del territorio danno il via all’ampio programma di collaborazioni e partecipazioni che ci condurranno alla nuova edizione del prestigioso e affermato evento dianese, che ogni anno raduna prestigiosi chef e ospiti di successo.
Il cooking show dello Chef Daniel Bonanato del Ristorante Incontro di Diano Castello, già ospite di Aromatica 2026, si terrà sabato 7 alle 12.30 all’Area Cultura e Incontri di Calata Cuneo. Classe 1998, originario dell’entroterra ligure, tra Armo e Moano, si è formato all’Istituto Alberghiero di Alassio e ha lavorato al ristorante stellato Equilibrio di Dolcedo. Lo chef presenterà un piatto che unisce Liguria e Piemonte Plin alle erbe, bottarga, Castelmagno e inganni d’oliva. Completano il piatto le aromatiche, basilico, timo e maggiorana. Il Ristorante Incontro di Diano Castello ha ricevuto nei giorni scorsi a Golosaria la qualifica di Ristorante radioso de Il Golosario di Paolo Massobrio, assegnata alle migliori tavole dell’anno, dove “tutti” i piatti assaggiati sono stati radiosi. Allo stand di Aromatica non mancheranno informazioni sulla storia dell’evento e gli utenti potranno iscriversi autonomamente ai canali social e alla newsletter periodica per rimanere aggiornati sulle novità dell’appuntamento di maggio.
“Aromatica – Profumi e sapori della Riviera ligure” è la grande rassegna dedicata al basilico, alle erbe aromatiche, alle eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia, ai prodotti tipici locali, con expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a quattro mani, cene a tema, conferenze, presentazioni di libri, concorsi, un’area dedicata allo street food di qualità, e molto altro ancora. Decine di migliaia di visitatori, oltre cento espositori, cooking show, laboratori, degustazioni, presentazioni, conferenze, esperienze: Aromatica per tre giorni trasforma il centro pedonale di Diano Marina in un palcoscenico a cielo aperto dedicato ai profumi delle erbe aromatiche e ai sapori delle eccellenze agroalimentari.
L’evento – organizzato dal comune di Diano Marina e da Gestioni Municipali – è realizzato con la compartecipazione dell’assessorato all’Agricoltura della Regione Liguria e di Camera di Commercio Riviere di Liguria e grazie all’impegno di partner qualificati. Main sponsor confermati sono Fudi Mercato Super, Frantoio Venturino e Coo.A.Di.