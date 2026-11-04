Arma di Taggia, nasce il Campus per l’alimentazione mediterranea: nuovo percorso 4+2 all’Aicardi

Arma di Taggia. Un nuovo percorso formativo di sei anni, articolato secondo il modello “4+2”, e una collaborazione strutturata con il mondo della ristorazione e dell’accoglienza. È il progetto annunciato dall’Istituto Alberghiero Aicardi di Arma di Taggia insieme a Fipe Confcommercio della provincia di Imperia, in chiusura del Frantoio delle Idee che ha aperto Olioliva Week.

La novità principale è la nascita del Campus per l’alimentazione mediterranea, deliberata dall’istituto. Il percorso prevede quattro anni di scuola fino all’Esame di Stato, seguiti da due anni di formazione parauniversitaria dedicati alle materie specifiche del settore alimentare, con un forte legame con il territorio.

«Abbiamo ufficialmente deliberato la nascita del Campus per l’alimentazione mediterranea – spiega il preside dell’Aicardi Luca Ronco – che si traduce in un percorso di formazione “quattro più due”, con quattro anni che porteranno all’Esame di Stato, più due anni di percorso parauniversitario, che è la vera novità».

Il progetto punta a rafforzare il rapporto tra scuola e imprese, integrando la formazione didattica con l’esperienza diretta degli operatori del settore. In questo quadro entreranno in gioco i ristoratori aderenti a Fipe Confcommercio, chiamati a contribuire alla preparazione degli studenti attraverso competenze pratiche e professionali maturate sul campo.

I due principali indirizzi coinvolti saranno sala e accoglienza, che ad Arma di Taggia potranno così contare sul nuovo percorso 4+2 costruito in collaborazione con Fipe Confcommercio.

«È fondamentale che la scuola si contamini dell’esperienza del territorio – sottolinea Ronco – con il coinvolgimento dei ristoratori di Fipe Confcommercio, con un completamento nella pratica e nell’esperienza nel settore turistico e nei settori dell’accoglienza e della cucina».

Soddisfazione anche da parte del presidente provinciale di Fipe Confcommercio, Enrico Calvi. «Questa è una notizia che ci fa ben sperare nel futuro. La Fipe sarà convintamente al fianco dell’Istituto Aicardi, per dare supporto attraverso il suo materiale umano, per trasmettere tutto il sapere e la professionalità dei propri associati».

L’intesa punta quindi a creare un collegamento più stretto tra formazione scolastica, competenze professionali e fabbisogni del tessuto economico locale, con particolare attenzione ai settori dell’enogastronomia, dell’accoglienza e della ristorazione.