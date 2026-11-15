Arma di Taggia, gazebo di Futuro Nazionale in piazza Chierotti: focus su caro vita e carburanti
L’iniziativa, organizzata dal Comitato Arma di Taggia 2352 con il Comitato Imperia 1005, ha offerto un momento di confronto con i cittadini sulle difficoltà economiche delle famiglie
Taggia. Sabato 14 novembre si è tenuto in piazza Chierotti ad Arma di Taggia un incontro con la cittadinanza promosso dal Comitato Futuro Nazionale Arma di Taggia 2352, in collaborazione con il Comitato Imperia 1005.
Attraverso un gazebo allestito nella piazza, la giornata è stata dedicata al dialogo con i residenti su tematiche d’attualità quali il caro carburanti, l’aumento del costo della vita e le difficoltà economiche delle famiglie. L’iniziativa ha offerto l’occasione di ascoltare opinioni, suggerimenti e proposte in un clima di confronto civile.
Il comitato ha confermato l’intenzione di proseguire la propria presenza sul territorio con nuove iniziative, ringraziando tutti coloro che hanno partecipato alla giornata.