Arma di Taggia, gazebo di Futuro Nazionale in piazza Chierotti: focus su caro vita e carburanti

Attraverso un gazebo allestito nella piazza, la giornata è stata dedicata al dialogo con i residenti su tematiche d’attualità quali il caro carburanti, l’aumento del costo della vita e le difficoltà economiche delle famiglie. L’iniziativa ha offerto l’occasione di ascoltare opinioni, suggerimenti e proposte in un clima di confronto civile.