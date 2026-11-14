Area Sanremo, Stefano De Martino al Palafiori per le audizioni finali. È caccia ai 15 vincitori

Sanremo . Un’incursione attesa che ha subito acceso l’entusiasmo dietro le quinte del Palafiori. Il direttore artistico del Festival di Sanremo 2027 , Stefano De Martino , è arrivato oggi pomeriggio a Sanremo per salutare personalmente i giovani artisti impegnati nella fase decisiva di Area Sanremo , prima di mettersi al lavoro alla guida della commissione musicale.

Con l’arrivo del conduttore e direttore artistico, il concorso organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica entra dunque nel vivo. Dopo la lunga scrematura iniziale che ha coinvolto oltre cinquecento iscritti provenienti da tutta Italia, sul palco di corso Garibaldi si esibiscono ora i 60 finalisti rimasti in gara (55 solisti, un duo e quattro band). Le audizioni, scattate alle 14 di oggi pomeriggio dopo i soundcheck della mattina, vedono al lavoro una commissione di primo piano che affianca il presidente De Martino con figure come Fabio Volo, Carlo Pastore, Claudio Fasul , il maestro Pino Perris, Noemi ed Ema Stokholma.

La corsa verso l’Ariston, tuttavia, non si fermerà domani. In base alla nuova formula voluta proprio da De Martino, che ha abolito la storica categoria separata delle Nuove Proposte per creare un percorso unico, i 15 artisti selezionati a Sanremo dovranno affrontare un ulteriore passaggio il 21 e 22 novembre, quando si incroceranno con i 15 finalisti provenienti da Sanremo Giovani. Da quel confronto usciranno soltanto sei nomi — tre per ciascun percorso — che si giocheranno il tutto per tutto l’11 dicembre al Casinò durante la serata televisiva Sarà Sanremo, in diretta su Rai 1. In palio c’è un solo posto, ma di peso: l’accesso diretto tra i Campioni della 77ª edizione del Festival.