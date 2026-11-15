Area Sanremo, scelti i 15 vincitori. Adesso la strada per il Festival è aperta

Alla premiazione hanno partecipato anche il sindaco di Sanremo Alessandro Mager e l’assessore al turismo Alessandro Sindoni

Sanremo. Si è conclusa oggi al Palafiori la fase decisiva di Area Sanremo 2026. Nel pomeriggio sono stati ufficialmente annunciati i 15 vincitori di questa edizione, selezionati al termine delle audizioni finali davanti alla commissione presieduta dal conduttore e direttore artistico del Festival Stefano De Martino e composta da Fabio Volo, Noemi, Ema Stokholma, Carlo Pastore, il maestro Pino Perris e il vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai Claudio Fasulo.

Alla cerimonia di proclamazione e premiazione erano presenti anche il sindaco Alessandro Mager, l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, l’intera giuria e i rappresentanti istituzionali.

«Una sala del Palafiori piena di entusiasmo e di persone contente — ha commentato a margine il sindaco Alessandro Mager —. Prima della proclamazione ho chiacchierato con alcuni ragazzi ed erano tutti soddisfatti perché a Sanremo si sono trovati bene. La Sinfonica ha organizzato in modo davvero impeccabile: direi un ottimo risultato per la città». Il primo cittadino ha poi speso parole d’apprezzamento anche per il direttore artistico: «De Martino è una persona affabile, molto gradevole, che chiacchiera volentieri».

Soddisfatto del livello espresso anche l’assessore Alessandro Sindoni: «Sentire la commissione elogiarne la qualità molto alta ci rende felici, perché in passato si partiva sempre dal pregiudizio che da Area Sanremo non uscissero i migliori. Il concorso è cresciuto e permette a un ragazzo che sogna di cantare di partire dalla strada e arrivare sul palco dell’Ariston. Oggi si chiude solo la prima fase: i sei finalisti che accederanno a Sarà Sanremo affronteranno prima un percorso televisivo molto importante che darà al brand di Area Sanremo un’immagine ancora più forte».

In base alla nuova formula voluta da De Martino, infatti, il 21 e 22 novembre i 15 vincitori si confronteranno con i 15 selezionati di Sanremo Giovani: da questo incrocio usciranno sei finalisti (tre per percorso) che, dopo la parentesi televisiva anticipata dall’assessore, si sfideranno l’11 dicembre al Casinò durante la serata su Rai 1 per conquistare l’unico posto in palio tra i Campioni della 77ª edizione del Festival 2027.

Di seguito l’elenco dei 15 vincitori proclamati oggi al Palafiori: