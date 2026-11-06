Area Sanremo, partono le audizioni: Sindoni rilancia il progetto tv puntando a RaiPlay

Sanremo. Le prime note, le prime emozioni e, per qualcuno, l’inizio di una strada che potrebbe portare fino all’Ariston sul palco del Festival della Canzone Italiana. Sono partite oggi al Palafiori le audizioni di Area Sanremo 2026, il concorso organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica che quest’anno entra nella nuova era targata Stefano De Martino (sabato prossimo atteso di persona a Sanremo, con una formula profondamente rinnovata e un’ambizione che Palazzo Bellevue coltiva ormai da tempo: trasformarlo, almeno in prospettiva, anche in un prodotto televisivo.

Ad assistere alle prime esibizioni c’erano il sindaco Alessandro Mager e l’assessore al Turismo e Manifestazioni Alessandro Sindoni, che hanno voluto salutare personalmente i ragazzi prima dell’inizio di un percorso lungo e selettivo. Sono 523 gli artisti coinvolti quest’anno, a fronte di 468 candidature tra solisti, duo e band. Oggi davanti alla commissione sono passati i primi 66.

«Ci sono tantissimi ragazzi in attesa di potersi esprimere davanti alla commissione – ha commentato Mager –. Capisco bene l’emozione del momento, perché per loro rappresenta una grande occasione. Non sarà facile strappare il biglietto per il palco dell’Ariston, ma credo che, indipendentemente dal risultato, sarà un’esperienza utile che conserveranno come un bel ricordo».

Il primo cittadino ha voluto anche complimentarsi con la Fondazione Orchestra Sinfonica per il salto di qualità compiuto sotto il profilo organizzativo ed estetico. Il Palafiori si presenta quest’anno con un’accoglienza più scenografica, tra ledwall e allestimenti studiati per dare fin dall’ingresso la sensazione di essere dentro una manifestazione importante. Un dettaglio non secondario per ragazzi che, in molti casi, affrontano proprio a Sanremo uno dei primi grandi appuntamenti della propria carriera.

Per le prime audizioni la commissione lavora a terne. Oggi, e nelle prime battute del concorso, al tavolo ci sono il maestro Pino Perris, presidente della commissione di giornata, Ema Stokholma e Lavinia Iannarilli, autrice del Festival. Una prima scrematura che proseguirà nei prossimi giorni prima delle fasi decisive. Ma la vera suggestione lanciata oggi dal Palafiori riguarda il futuro di Area Sanremo. Sindoni ha infatti riaperto un dossier discusso da anni e mai arrivato al traguardo: portare il concorso davanti alle telecamere. Non necessariamente subito su Rai 1, ma cominciando da RaiPlay, sfruttando la piattaforma digitale del servizio pubblico come primo banco di prova.

«Ne parliamo da sempre con la Rai e credo che questa potrebbe essere l’occasione giusta, anche alla luce di come è cambiato il concorso – ha spiegato l’assessore –. Oggi abbiamo visto un’impostazione completamente diversa: sembra davvero la casa dei giovani ed è esattamente ciò che vogliamo che diventi». L’idea è semplice: Area Sanremo ha già una struttura, centinaia di concorrenti, una commissione qualificata e un percorso narrativo fatto di selezioni, eliminazioni e finali. «Alla fine – ha osservato Sindoni – ci mancano quasi soltanto le telecamere e un montaggio per trasformarlo in un format. Continueremo a parlarne e coglierò l’occasione per affrontare il tema con la Rai».

Un terreno sul quale l’amministrazione spera di trovare maggiore disponibilità anche grazie al nuovo direttore artistico. De Martino proviene a sua volta da un percorso fatto di gavetta, selezioni e occasioni conquistate passo dopo passo, un elemento che secondo Sindoni potrebbe renderlo particolarmente sensibile al valore di un concorso destinato ai giovani.

La nuova formula, però, ha cambiato radicalmente anche il rapporto tra Area Sanremo e il Festival. Se nel 2026 due vincitori del concorso organizzato dalla Sinfonica avevano avuto accesso diretto alla categoria Nuove Proposte dell’Ariston, De Martino ha cancellato quella sezione autonoma e creato un percorso unico. «La difficoltà c’è – ha riconosciuto Sindoni – perché, essendoci una sola categoria di Campioni, non è detto che l’artista che arriverà al Festival provenga da Area Sanremo. Ma abbiamo sposato in via sperimentale un progetto fortemente voluto dal nuovo direttore artistico».

Dalle audizioni in corso usciranno i finalisti che torneranno al Palafiori il 14 e 15 novembre. Al termine saranno proclamati i 15 vincitori di Area Sanremo. Il passaggio decisivo arriverà poi il 21 e 22 novembre, quando questi ultimi si confronteranno con i 15 selezionati attraverso Sanremo Giovani (il format delle case discografiche): la commissione sceglierà sei artisti, tre per ciascun percorso.

I magnifici sei arriveranno quindi al Casinò di Sanremo l’11 dicembre per “Sarà Sanremo”, in prima serata su Rai 1. Da lì uscirà un solo vincitore, che conquisterà il diritto di partecipare alla 77ª edizione del Festival direttamente nella categoria Campioni.