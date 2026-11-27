Sanremo. Il percorso di Area Sanremo 2026, promosso dal Comune di Sanremo e dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, ha proclamato i suoi vincitori. Si tratta di Lens, Primogenito e del duo Nausica e l’Inganno, scelti dal direttore artistico Stefano De Martino e dalla Commissione per accedere a “Sarà Sanremo”, la finalissima in programma venerdì 11 dicembre in diretta su Rai 1 dal Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo.

I tre act scelti si uniranno ai tre finalisti di Sanremo Giovani per comporre la rosa dei sei artisti che si contenderanno l’unico posto disponibile per accedere al Festival di Sanremo 2027. I videoclip dei brani in gara sono già disponibili in streaming su Rai Play.—–Chi sono i tre finalisti di Area Sanremo 2026

Lens : Cantautore bolognese classe 2000, indipendente. Ha scoperto la propria vocazione musicale nel 2023, trasformando la scrittura in uno strumento di espressione personale. La sua proposta musicale intreccia la tradizione del cantautorato italiano e internazionale degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90 con una sensibilità contemporanea.

: Cantautore bolognese classe 2000, indipendente. Ha scoperto la propria vocazione musicale nel 2023, trasformando la scrittura in uno strumento di espressione personale. La sua proposta musicale intreccia la tradizione del cantautorato italiano e internazionale degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90 con una sensibilità contemporanea. Nausica e l’Inganno : Progetto che vede protagonista Giordana Petralia (in arte Nausica, classe 2002, catanese), già vincitrice della Targa Vittorio De Scalzi nel 2023 e nota per la sua fusione tra sonorità urban pop, vocalità e arpa. Per questa edizione si presenta per la prima volta in duo con la giovane bassista Elisa Milletti.

: Progetto che vede protagonista Giordana Petralia (in arte Nausica, classe 2002, catanese), già vincitrice della Targa Vittorio De Scalzi nel 2023 e nota per la sua fusione tra sonorità urban pop, vocalità e arpa. Per questa edizione si presenta per la prima volta in duo con la giovane bassista Elisa Milletti. Primogenito: Cantautore romano classe 2004 della scuderia EMI Records Italy/Universal Music Italia. Dopo l’esordio nel 2023 con il singolo Potassio, si è distinto al Concertone del Primo Maggio a Roma e al MI AMI Festival. La sua scrittura unisce il cantautorato di Sergio Caputo, Ivan Graziani ed Edoardo Bennato a sonorità moderne.

Soddisfazione per l’esito della manifestazione è stata espressa dall’avvocato Filippo Biolé, Presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo:«Abbiamo accolto oltre 500 ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia, insieme ai loro accompagnatori, una Commissione di grande prestigio e il direttore artistico Stefano De Martino. Tutto si è svolto con grande fluidità, serenità e con un’organizzazione impeccabile. Il nostro obiettivo di mettere tutti nelle migliori condizioni per vivere questa esperienza è stato pienamente centrato».

Oltre agli aspetti legati alle audizioni, l’edizione 2026 ha visto il consolidamento dell’Area Sanremo Music Week (con workshop, incontri e il Vocal Lab di Franca Drioli) e il lancio della novità Area Sanremo After, con serate dedicate all’esibizione dei partecipanti di fronte a realtà culturali del territorio.

Grande riscontro anche sul piano digitale: i contenuti pubblicati sui canali ufficiali Facebook e Instagram di Area Sanremo hanno sfiorato i 5 milioni di visualizzazioni complessive e oltre 75.000 interazioni.