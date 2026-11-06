Area Sanremo 2026, al via le audizioni: 523 giovani artisti sognano il Festival

Dal 6 al 15 novembre il Palafiori ospita le selezioni e una settimana di formazione, incontri con professionisti della musica e opportunità per i partecipanti

Sanremo. Prende il via al Palafiori il percorso di Area Sanremo 2026, che porterà a individuare i giovani artisti destinati a proseguire la corsa verso il Festival del 2027. Sono 468 le candidature ricevute, per un totale di 523 persone coinvolte tra 443 solisti, 12 duo e 13 band provenienti da tutta Italia. Le audizioni della fase selettiva iniziano oggi, 6 novembre, mentre i nomi dei candidati e le informazioni sulle convocazioni sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.

Accanto alle esibizioni, dal 6 al 15 novembre torna Area Sanremo Music Week, il programma di attività gratuite riservate agli iscritti, pensato per offrire occasioni di formazione, confronto e contatto diretto con i professionisti del settore.

Formazione, incontri e nuove opportunità Il calendario comprende workshop, talk e approfondimenti dedicati ai diversi aspetti della professione musicale. Torna il Vocal Lab «Sinfonica Experience» con Franca Drioli, vocal & stage coach, che accompagnerà i partecipanti in un lavoro su ascolto, tecnica vocale e interpretazione. L’iniziativa permetterà anche di conoscere il progetto che porterà alcuni talenti a prendere parte a produzioni crossover selezionate dal maestro Giancarlo De Lorenzo e dal maestro Valter Sivilotti.

Con «Get the Look!», l’art director e stylist Elvis Furlan guiderà i ragazzi alla scoperta del rapporto tra musica, immagine e identità artistica. Insieme alla fotografa Elisa Trento potranno poi mettere in pratica quanto appreso attraverso un’esperienza davanti all’obiettivo.

Lo styling e la costruzione del proprio look saranno al centro anche dell’incontro con Susanna Ausoni, che ha lavorato con Annalisa, Elisa, Bambole di Pezza e numerosi altri protagonisti del palco dell’Ariston.

Spazio alla produzione discografica con Michele Canova, produttore e arrangiatore della scena italiana, che racconterà il processo creativo e il lavoro necessario per trasformare una canzone in una hit. Gli aspetti professionali e legali saranno invece affrontati dall’avvocato Emanuela Russo, presidente di Note Legali, associazione nata nel 2006 per tutelare la professione del musicista. Contratti, collaborazioni, filiera del settore e nuove sfide legate all’intelligenza artificiale saranno alcuni degli argomenti trattati. Per due giornate sarà inoltre presente al Palafiori un desk informativo a disposizione degli iscritti.

Alla scoperta della città e della scena musicale locale Area Sanremo Music Week offrirà anche l’occasione di conoscere da vicino la storia e le realtà culturali cittadine. In programma visite al Teatro Ariston e alla sede del Club Tenco, per approfondire le attività e le possibilità riservate alle nuove generazioni di cantautori.

Particolare attenzione sarà dedicata ai contatti con gli operatori del territorio, con l’obiettivo di creare relazioni e collaborazioni che possano proseguire indipendentemente dall’esito delle selezioni. In questa direzione nasce Area Sanremo After, che il 7, 9 e 12 novembre, dalle 19 alle 21, proporrà tre serate di ascolto e confronto con alcune delle principali realtà musicali e culturali locali.

Gli iscritti, previa prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili, potranno esibirsi con un proprio brano, diverso dall’inedito presentato alle audizioni, davanti ai rappresentanti di Club Tenco, Unojazz&Blues, Rock in the Casbah, Piña Festival, Sanremo Street Festival e a Freedy Colt, direttore artistico di diverse rassegne dedicate allo swing e al jazz. Dal cantautorato al rock, dall’elettronica al blues, l’iniziativa punta a favorire nuove conoscenze e possibili collaborazioni, offrendo ai partecipanti la possibilità di tornare in città per esibirsi nell’ambito di festival e manifestazioni vicini al proprio percorso.

Musica anche nelle strade con OpenStage Il 10 novembre, alle 14, il Palafiori ospiterà un incontro con i fondatori di OpenStage, la piattaforma digitale introdotta dall’assessore Alessandro Sindoni poco più di un anno fa per gestire le esibizioni degli artisti di strada.

Stefano Frosi e Ugo Vivone illustreranno le opportunità offerte dal servizio, dalla prenotazione delle postazioni alla possibilità di organizzare un proprio tour nelle numerose città italiane ed europee che aderiscono al progetto. Saranno presentate anche le «call for artist», tra cui quella relativa alla terza edizione del Sanremo Street Music Festival, prevista per la prossima estate.

Durante tutta la Music Week, i giovani talenti potranno prenotare autonomamente attraverso l’app una delle dieci postazioni virtuali in via Matteotti. Nel pomeriggio del 10 novembre sarà inoltre disponibile per le loro performance il totem collocato all’esterno del Palafiori.

Il programma comprende anche tre appuntamenti con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Il 7 e 12 novembre alle 18 e il 14 novembre alle 17, gli iscritti e i loro accompagnatori potranno assistere ai concerti al Teatro dell’Opera del Casinò a un prezzo speciale.

Dalle selezioni alla finale di Sarà Sanremo Durante le audizioni, i candidati presenteranno un brano inedito davanti alla commissione musicale nominata dal direttore artistico del Festival, Stefano De Martino, composta da professionisti con esperienze nel mondo della produzione, della radio, della comunicazione e dello spettacolo.