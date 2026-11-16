Appalti e concessioni balneari, un centinaio di funzionari e dirigenti al Casinò di Sanremo

Sanremo. Dai cambiamenti ai contratti a cantiere in corso alle gare per le concessioni balneari. Un centinaio di funzionari e dirigenti degli enti locali sta prendendo parte questa mattina al seminario sui contratti pubblici al Teatro dell’Opera del Casinò municipale. L’incontro, organizzato dal Comune su impulso della segretaria generale Monica Di Marco, è presieduto da Giuseppe Caruso, già presidente del Tar Liguria, al quale sono affidate l’introduzione e le considerazioni finali. Quello di oggi è l’ennesimo appuntamento di formazione e informazione sull’argomento.

Nei saluti di apertura il sindaco Alessandro Mager ha ringraziato Di Marco, promotrice di questi appuntamenti di formazione per chi lavora negli enti locali. Presente anche l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Donzella. Per lui e per il sindaco il confronto tocca questioni che Palazzo Bellevue affronta ogni giorno, dalla preparazione delle gare per affidare servizi e lavori alla valutazione delle opportunità e delle criticità dei progetti che coinvolgono investitori privati. Non mancano gli esempi concreti: uno su tutti il partenariato di piazza Eroi.

La mattinata si è aperta con l’intervento dell’ingegnere Salvatore Minaldi sui compiti e sulle responsabilità del Rup, il responsabile unico del procedimento. Il consigliere Eugenio Tagliasacchi ha affrontato l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, mentre all’ingegnere Giovanni La Rosa è stato affidato il tema delle modifiche ai contratti in corso d’opera. Il programma della mattina prevede anche la relazione dell’avvocato Massimo Frontoni sugli strumenti per affrontare le controversie senza ricorrere al giudice.

Nel pomeriggio, dalle 15, l’avvocato Harald Bonura (che ha tutelato il municipio matuziano nell’annosa vicenda del rinnovo della convenzione Festival con la Rai) e il professor Leonardo Falduto approfondiranno il partenariato pubblico-privato, i piani economico-finanziari e i rapporti tra gli enti pubblici e i concessionari. Alle 16 l’avvocato Roberto Pupilella interverrà sulle gare e sulle concessioni demaniali marittime, un tema che riguarda direttamente Sanremo, dove gli uffici stanno preparando i bandi per la riassegnazione delle spiagge.

In platea anche l’assessora al Demanio Lucia Artusi, che venerdì scorso ha incontrato a Palazzo Bellevue i concessionari e le associazioni di categoria. In quella sede il Comune ha fatto il punto sulle procedure in preparazione, sulle pendenze tributarie e sul tema degli indennizzi per i gestori uscenti. I lavori, ancora in corso, termineranno alle 17, dopo le considerazioni finali di Caruso. L’incontro è accreditato dagli ordini provinciali degli avvocati, degli ingegneri e degli architetti e dal Collegio provinciale dei geometri.