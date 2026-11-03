Antimafia, quattro provvedimenti della Prefettura di Imperia contro il rischio di infiltrazioni criminali

Imperia. Sono quattro i provvedimenti emessi dalla Prefettura di Imperia, con il supporto del Gruppo Interforze Antimafia, per tutelare l’economia legale del territorio dal rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata.

Nel dettaglio, sono state disposte due interdittive antimafia e altrettante misure di prevenzione collaborativa, ai sensi dell’articolo 94 bis del decreto legislativo n. 159/2011, nei confronti di imprese operanti nei settori del commercio, della ristorazione, del gioco pubblico e della distribuzione di carburante.