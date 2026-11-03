il caso|
Antimafia, quattro provvedimenti della Prefettura di Imperia contro il rischio di infiltrazioni criminali
Due interdittive e altrettante misure di prevenzione collaborativa per imprese attive nel commercio, nella ristorazione, nel gioco pubblico e nella distribuzione di carburante
Imperia. Sono quattro i provvedimenti emessi dalla Prefettura di Imperia, con il supporto del Gruppo Interforze Antimafia, per tutelare l’economia legale del territorio dal rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata.
Nel dettaglio, sono state disposte due interdittive antimafia e altrettante misure di prevenzione collaborativa, ai sensi dell’articolo 94 bis del decreto legislativo n. 159/2011, nei confronti di imprese operanti nei settori del commercio, della ristorazione, del gioco pubblico e della distribuzione di carburante.
I provvedimenti rientrano in una più ampia strategia di contrasto alle infiltrazioni mafiose, finalizzata a proteggere il sistema produttivo, garantire la libera concorrenza tra le aziende e assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa.
L’azione della Prefettura conferma l’impegno delle istituzioni nella tutela della legalità economica, attraverso un’attenta attività di monitoraggio del tessuto imprenditoriale locale, con l’obiettivo di preservarne l’integrità e favorire le condizioni di sviluppo del territorio.