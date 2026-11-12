Domenica 15 novembre|
Anpi Sanremo, una commemorazione in onore dei Caduti di San Romolo
Il primo appuntamento è fissato alle 9.30 a San Giacomo, successivamente, alle 10, davanti alla Chiesa di San Romolo
Sanremo. La sezione Anpi “Gian Cristiano Pesavento” di Sanremo promuove, domenica 15 novembre, una mattinata di commemorazione in ricordo dei Caduti di San Romolo, per rendere omaggio a quanti hanno perso la vita e mantenere viva la memoria delle vicende che hanno segnato la storia del nostro territorio.
La commemorazione si svolgerà attraverso due momenti di raccoglimento, lungo il percorso che conduce a San Romolo.
Il primo appuntamento è fissato alle 9.30 a San Giacomo, dove verrà effettuata una sosta presso la lapide dedicata ai Caduti, con la deposizione di una piccola corona commemorativa.
Successivamente, alle 10, davanti alla Chiesa di San Romolo, si terrà la commemorazione ufficiale, con la deposizione di una corona presso la lapide collocata nel portico antistante la chiesa.
L’intervento commemorativo sarà affidato alla professoressa Antonella Squillace, consigliera del direttivo della sezione Anpi, che accompagnerà il momento di ricordo e riflessione.
La memoria della Resistenza e di quanti hanno sacrificato la propria vita per la libertà è un patrimonio civile da custodire e trasmettere. Ricordare i Caduti significa rinnovare il nostro impegno a difendere i valori di democrazia, libertà, pace, antifascismo e giustizia sociale sui quali si fonda la Repubblica italiana.
La sezione Anpi rivolge pertanto un invito alla partecipazione a tutta la cittadinanza, alle associazioni, alle istituzioni e a quanti desiderano condividere questo momento di memoria collettiva.
La partecipazione della comunità è fondamentale affinché il ricordo non si esaurisca in una ricorrenza formale, ma continui a essere una testimonianza viva, capace di unire le generazioni e rafforzare la consapevolezza della nostra storia.