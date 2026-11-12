Anpi Sanremo, una commemorazione in onore dei Caduti di San Romolo

Sanremo . La sezione Anpi “Gian Cristiano Pesavento” di Sanremo promuove, domenica 15 novembre , una mattinata di commemorazione in ricordo dei Caduti di San Romolo, per rendere omaggio a quanti hanno perso la vita e mantenere viva la memoria delle vicende che hanno segnato la storia del nostro territorio.

L’intervento commemorativo sarà affidato alla professoressa Antonella Squillace , consigliera del direttivo della sezione Anpi, che accompagnerà il momento di ricordo e riflessione.

La memoria della Resistenza e di quanti hanno sacrificato la propria vita per la libertà è un patrimonio civile da custodire e trasmettere. Ricordare i Caduti significa rinnovare il nostro impegno a difendere i valori di democrazia, libertà, pace, antifascismo e giustizia sociale sui quali si fonda la Repubblica italiana.