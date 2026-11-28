Resistenza|
ANPI Sanremo, rinnovato il direttivo: Amelia Narciso eletta presidente
Gustavo Ottolenghi ricoprirà la carica di presidente onorario
Sanremo. La Sezione ANPI ha rinnovato le proprie cariche direttive. L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea mensile del 26 novembre 2026, durante la quale sono state definite la nuova composizione del direttivo e le relative responsabilità.
Alla presidenza è stata eletta Amelia Narciso, mentre il ruolo di vicepresidente è stato affidato a Eugenia Silvano. Gustavo Ottolenghi ricoprirà la carica di presidente onorario. Carlo Olivari sarà invece segretario e tesoriere.
Completano il direttivo, in ordine alfabetico, Fiorenzo Gimelli, Olivia Giordano, Enzo Nesta, Natale Neri, Carolina Romagnone, Antonella Squillace, Vittorio Toesca, oltre a Olivari e Silvano.
La sezione ANPI ha rivolto un ringraziamento a tutte le persone che continuano a contribuire alla vita associativa, rinnovando il proprio impegno nella difesa dei valori della Resistenza, dell’antifascismo, della democrazia e della Costituzione.
I consiglieri del nuovo direttivo ANPI sono:
– Fiorenzo Gimelli
– Olivia Giordano
– Enzo Nesta
– Natale Neri
– Carlo Olivari
– Carolina Romagnone
– Antonella Squillace
– Eugenia Silvano
– Vittorio Toesca