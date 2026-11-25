«La qualità dell’amministrazione e della partecipazione civica si misura soprattutto nella capacità di affrontare i problemi, programmare interventi e costruire risposte concrete»

Sanremo. Anima accoglie con interesse le recenti iniziative che stanno animando il panorama civico cittadino: da un lato il nuovo percorso di collaborazione annunciato dai consiglieri comunali Monica Rodà, Marco Damiano e Massimo Rossano; dall’altro la nascita dell’Associazione di Corso Garibaldi & C., promossa da professionisti e commercianti del quartiere e presieduta da Diego Usanna.

«Due esperienze differenti, per natura e finalità, che testimoniano l’interesse per la partecipazione alla vita della città e per il confronto sui problemi concreti del territorio.

Il civismo rappresenta una componente significativa della tradizione politica e amministrativa sanremese, presente anche nell’attuale maggioranza comunale. Una realtà che attraversa sensibilità e appartenenze diverse e che può esprimere il proprio valore attraverso competenza, ascolto, responsabilità e capacità di elaborare progetti.

Anima ritiene che la dialettica tra maggioranza e opposizione, così come il contributo delle associazioni indipendenti, debbano trovare nel dialogo costruttivo un terreno comune, nel pieno rispetto dei rispettivi ruoli.

Le differenze politiche non devono impedire il confronto sulle idee e sulle soluzioni utili alla città. La qualità dell’amministrazione e della partecipazione civica si misura soprattutto nella capacità di affrontare i problemi, programmare interventi e costruire risposte concrete.

In questo spirito, Anima esprime apprezzamento per la nascita dell’Associazione di Corso Garibaldi & C., riconoscendone e rispettandone pienamente la natura apartitica e indipendente, e auspica possibili occasioni di collaborazione su iniziative di interesse comune.

Allo stesso modo, considera il confronto tra le diverse componenti civiche presenti in Consiglio comunale un’opportunità per arricchire il dibattito pubblico, purché orientato ai contenuti e al rispetto istituzionale. Sanremo ha bisogno di idee, progetti, partecipazione e capacità di fare squadra, senza personalismi né contrapposizioni fine a sé stesse.

Il civismo può contribuire alla vita cittadina attraverso il dialogo, la concretezza e la disponibilità a collaborare per il bene comune, pur mantenendo la propria autonomia.