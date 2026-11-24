Sanremo. Porte aperte anche ai consiglieri di maggioranza delusi dall’amministrazione Mager. E un obiettivo dichiarato: costringere gli assessori a cambiare passo, a cominciare da quelli che, secondo l’opposizione, procedono a passo di lumaca. È Massimo Rossano, consigliere di Andiamo!, a tracciare la linea del nuovo polo civico presentato stasera a Palazzo Roverizio insieme a Marco Damiano e Monica Rodà di Sanremo Domani.

«Ci proponiamo come un nuovo polo moderato, aperto a tutti quei consiglieri che oggi siedono sia all’opposizione sia in maggioranza e che possano vedere in noi un elemento di innovazione e novità per la città», spiega Rossano. «Crediamo che unendo correttamente le forze la nostra azione possa essere molto più incisiva. Due più uno può fare molto più di tre».

Nel mirino soprattutto il funzionamento della macchina comunale, le società partecipate e l’impiego delle risorse finanziarie. «Ci sono assessori che vanno a cento chilometri all’ora e altri che vanno a dieci. Lo dicevo già nell’ottobre 2024 e oggi non posso che ribadirlo. Chiediamo al sindaco di cambiare passo e di farlo cambiare ai propri assessori. Chi non riesce a stare al passo dovrebbe dimettersi».

Rossano contesta inoltre la gestione delle risorse economiche, richiamando gli avanzi di amministrazione, i dividendi del Casinò e la necessità di programmare gli investimenti. Critica anche i rapporti con Provincia, Regione e Governo, citando il caso dell’Aurelia bis come esempio delle difficoltà incontrate dalla città scollegata dalla politica che conta.

Damiano: «Non basta asfaltare, bisogna amministrare meglio». Il consigliere di Sanremo Domani sposta invece l’attenzione sui lavori pubblici e sulla manutenzione urbana, partendo dalle recenti lamentele dell’assessore al Turismo Alessandro Sindoni sulle difficoltà dei collegamenti autostradali e ferroviari nel Ponente.

«Una considerazione certamente legittima, ma siamo consapevoli che le difficoltà per il turismo riguardano anche le condizioni in cui si presenta la nostra città?», domanda Damiano, indicando via Padre Semeria come uno dei principali biglietti da visita di Sanremo. Il consigliere chiede di superare la pratica delle riasfaltature superficiali, senza un contestuale intervento sulle reti idriche e fognarie. «Si asfalta oggi, si rompe domani e si torna a spendere denaro pubblico dopodomani. È arrivato il momento di programmare gli interventi in maniera organica, coordinando il rifacimento dei sottoservizi con il completo ripristino delle strade. Non si tratta soltanto di asfaltare meglio, ma di amministrare meglio».

Rodà, programmazione e giovani. Sulla necessità di una pianificazione più efficace insiste anche Monica Rodà, geometra di professione, che individua proprio nei lavori pubblici uno dei settori sui quali il nuovo gruppo intende esercitare maggiore controllo. Al centro del suo intervento la carenza di programmazione, la necessità di coordinare gli interventi e di evitare lavori frammentati, con conseguente impiego inefficiente delle risorse. Rodà richiama inoltre l’attenzione sulle giovani generazioni, che il progetto vuole coinvolgere maggiormente nella vita cittadina, recuperando il rapporto tra politica, territorio e bisogni concreti della popolazione.

Il ruolo di Zoccarato. Damiano, già consigliere comunale durante l’amministrazione di Maurizio Zoccarato, conferma il contributo dell’ex sindaco alla nascita della federazione civica. «Con Massimo Rossano abbiamo vissuto cinque anni di amministrazione con lui. Gli riconosco grandi doti organizzative e la capacità di tenere insieme le persone. Non pochi lo hanno criticato quando era sindaco, ma abbiamo affrontato insieme anni difficili, tra problemi economici e vincoli di bilancio. È una persona valida, che ha avuto sicuramente un ruolo di collante e continuerà ad avere quello di organizzatore».

Un lavoro, precisa Damiano, che non si esaurisce nella figura dell’ex sindaco. Nell’organizzazione del nuovo progetto sono coinvolti anche Andrea Piana e Giovanni Rodà. La federazione, per il momento, non comporterà la nascita di un unico gruppo consiliare. Rossano, Damiano e Rodà manterranno le rispettive appartenenze, ma coordineranno l’attività di opposizione e le iniziative sul territorio. Il primo appuntamento operativo sarà il lancio, il 20 dicembre, del portale Sanremoinforma.it, destinato a raccogliere le segnalazioni dei cittadini.