Sanremo. L’assessore regionale al Turismo e alla Transizione digitale Luca Lombardi ha partecipato ieri sera, presso il ristorante Victory Morgana di Sanremo, alla cena di gala dell’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (ANCL), nell’ambito della due giorni nazionale del 19 e 20 novembre. L’iniziativa, dal titolo “In tutte le sue forme e applicazioni. Il lavoro che cambia tra tutele, specialità e nuove geometrie contrattuali nell’era dell’intelligenza artificiale”, riunisce professionisti da tutta Italia per approfondire l’evoluzione del mondo del lavoro, dei contratti e delle competenze.