Ancl, assessore Lombardi alla cena di gala a Sanremo: «Puntiamo su occupazione di qualità e continuità lavorativa»
«Come Regione Liguria siamo arrivati alla nona edizione del Patto per il Lavoro nel Turismo, con 6 milioni di euro stanziati per il 2026»
Sanremo. L’assessore regionale al Turismo e alla Transizione digitale Luca Lombardi ha partecipato ieri sera, presso il ristorante Victory Morgana di Sanremo, alla cena di gala dell’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (ANCL), nell’ambito della due giorni nazionale del 19 e 20 novembre. L’iniziativa, dal titolo “In tutte le sue forme e applicazioni. Il lavoro che cambia tra tutele, specialità e nuove geometrie contrattuali nell’era dell’intelligenza artificiale”, riunisce professionisti da tutta Italia per approfondire l’evoluzione del mondo del lavoro, dei contratti e delle competenze.
«I consulenti del lavoro svolgono un ruolo fondamentale nell’accompagnare le imprese e i lavoratori nelle trasformazioni del mercato, anche di fronte alle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale – dichiara l’assessore Luca Lombardi -. Come Regione Liguria siamo arrivati alla nona edizione del Patto per il Lavoro nel Turismo, con 6 milioni di euro stanziati per il 2026. Nel triennio 2024-2026 abbiamo sostenuto 7.162 assunzioni, di cui 722 a tempo indeterminato. Vogliamo continuare a favorire occupazione di qualità e una maggiore continuità lavorativa nel turismo, valorizzando la collaborazione tra istituzioni e professionisti».