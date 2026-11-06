Amedeo Di Latte è il nuovo allenatore dell’imperia
Ha già iniziato a dirigere gli allenamenti e sarà regolarmente in panchina nel match contro il Saluzzo
Imperia.’Imperia Calcio comunica di aver affidato la guida della prima squadra per il prosieguo della stagione ad Amedeo Di Latte, allenatore con licenza Uefa A, con esperienze da tecnico in seconda in Serie C italiana e in Serie A albanese, già collaboratore dello staff nerazzurro.
Di Latte ha già iniziato a dirigere gli allenamenti e sarà regolarmente in panchina per il match contro il Saluzzo, in programma domenica alle 15.
Il presidente Giuseppe D’Onofrio, nel dare il suo più caloroso in bocca al lupo ad Amedeo Di Latte, nella giornata di domani incontrerà la squadra, mentre domenica nel post partita di Imperia-Saluzzo sarà disponibile a incontrare i giornalisti nella sala stampa dello stadio Ciccione.