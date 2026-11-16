Amaie Energia, indagine sullo smaltimento rifiuti. Indagato il dg: «Consegnati spontaneamente chat e documenti»

Nuovo passaggio negli accertamenti della guardia di finanza su gare e progetti della partecipata. La difesa: «Atto dovuto, ingegnere Pesce sereno e sta collaborando»

Sanremo. C’è un nuovo passaggio nell’attività investigativa che da mesi vede la guardia di finanza approfondire procedure e progetti riconducibili ad Amaie Energia e Servizi Srl, società partecipata da Comune di Sanremo e Regione Liguria. Nei giorni scorsi è stata notificata un’informazione di garanzia al direttore generale dell’azienda in house, l’ingegnere Luca Pesce.

La notizia arriva a pochi giorni dagli ultimi accessi effettuati dalle fiamme gialle prima a Palazzo Bellevue (martedì scorso) e, il giorno successivo, direttamente nella sede di Amaie Energia in Valle Armea. In Comune i militari avevano trascorso circa due ore negli uffici della segretaria generale Monica Di Marco, acquisendo e visionando documentazione anche nel settore gare e appalti. L’attività era poi proseguita l’indomani presso la sede della partecipata al mercato dei fiori.

Nella dichiarazione ufficiale resa dai difensori di Pesce viene fatto riferimento, in particolare, a un’indagine sull’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti. Una precisazione che consente di individuare almeno uno dei profili sui quali si stanno concentrando gli approfondimenti investigativi, che non si esclude siano scattati in seguito a più esposti. Lo smaltimento è il passaggio finale rispetto alla raccolta rifiuti solidi urbani e spazzamento delle strade, per cui Amaie Energia beneficia di un affidamento diretto senza gara da parte degli enti pubblici soci.

La notifica dell’informazione di garanzia rappresenta un atto a tutela dell’indagato, che gli consente di conoscere l’esistenza del procedimento e di esercitare pienamente i propri diritti di difesa. Pesce, attraverso i propri legali, fa sapere di essere sereno e di aver scelto di collaborare fin dall’inizio con gli inquirenti.

Nel confermare la notizia, spiegano gli avvocati difensori Giambattista Petrella, Bruno Di Giovanni e Gianluca Rudino: «Con riferimento al coinvolgimento della società Amaia nell’indagine sull’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti, quali difensori dell’ingegner Luca Pesce riteniamo che l’iscrizione del direttore generale nel registro degli indagati sia semplicemente un atto dovuto, utile per approfondire le indagini già in corso. L’ingegner Pesce – seppur sorpreso per la notifica dell’informazione di garanzia – è quindi assolutamente sereno, in quanto estraneo ad ogni ipotesi di reato. Sia lui come soggetto indagato che noi come legali, dopo una prima lettura degli atti, abbiamo congiuntamente ritenuto di non contestare in alcun modo l’acquisizione da parte della Procura di chat e documenti, addirittura rinunciando a presentare istanza di riesame. L’ingegner Pesce, a riprova della sua volontà di collaborare attivamente agli accertamenti richiesti, ha spontaneamente consegnato varia documentazione e, nella certezza di poter chiarire in tempi rapidissimi la propria posizione, sta già preparando insieme a noi alcune brevi note difensive, anche per aiutare le autorità a comprendere gli aspetti più tecnici della vicenda”.