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Altri allarmi bomba nell’Imperiese, evacuate due scuole: nessun ordigno
12 novembre 2026 | 11:24
A Taggia e Diano Marina
Imperia. Continua il panico seminato dagli allarmi bomba nell’Imperiese. Dopo la giornata di ieri, con il caos generale che ha coinvolto 6mila scuole in tutta Italia e quasi tutti i plessi scolastici della provincia di Imperia, stamane due segnalazioni per la presenza di presunti ordigni sono arrivate in altrettante scuole di Taggia e Diano Marina.
I due istituti sono stati evacuati a scopo precauzionale da vigili del fuoco e forze dell’ordine.
Come nei casi precedenti, si è trattato di allarmi infondati.
[Foto di archivio]