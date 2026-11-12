Altri allarmi bomba nell’Imperiese, evacuate due scuole: nessun ordigno

Imperia. Continua il panico seminato dagli allarmi bomba nell’Imperiese. Dopo la giornata di ieri, con il caos generale che ha coinvolto 6mila scuole in tutta Italia e quasi tutti i plessi scolastici della provincia di Imperia, stamane due segnalazioni per la presenza di presunti ordigni sono arrivate in altrettante scuole di Taggia e Diano Marina.

I due istituti sono stati evacuati a scopo precauzionale da vigili del fuoco e forze dell’ordine.