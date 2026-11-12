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Altri allarmi bomba nell’Imperiese, evacuate due scuole: nessun ordigno

12 novembre 2026 | 11:24
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di Alice Spagnolo

Alice Spagnolo

Altri allarmi bomba nell&#8217;Imperiese, evacuate due scuole: nessun ordigno

A Taggia e Diano Marina

Imperia. Continua il panico seminato dagli allarmi bomba nell’Imperiese. Dopo la giornata di ieri, con il caos generale che ha coinvolto 6mila scuole in tutta Italia e quasi tutti i plessi scolastici della provincia di Imperia, stamane due segnalazioni per la presenza di presunti ordigni sono arrivate in altrettante scuole di Taggia e Diano Marina.
I due istituti sono stati evacuati a scopo precauzionale da vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Come nei casi precedenti, si è trattato di allarmi infondati.

[Foto di archivio]