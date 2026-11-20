Taggia. In vista delle future sfide amministrative, l’Alleanza Progressista per Taggia torna a intervenire nel dibattito politico locale rivolgendo un appello a tutte le realtà dell’area progressista e del centrosinistra per dare continuità e concretezza a un percorso unitario.

La posizione espressa dal movimento mette al centro il metodo di lavoro e la programmazione: «Costruire un’alternativa credibile per Taggia significa partire dai valori condivisi e dai progetti concreti per il territorio, non dalla corsa ai nomi o dalle logiche di spartizione» evidenzia il direttivo, registrando con soddisfazione una convergenza crescente attorno a questa visione.

L’auspicio formulato dalle forze progressiste è quello di riaprire al più presto un tavolo di confronto aperto, amichevole e produttivo, dando seguito all’iniziativa già promossa nel luglio scorso. I pilastri indicati per la costruzione della proposta amministrativa riguardano lo sviluppo sostenibile, i servizi alla persona, l’inclusione sociale, la tutela del territorio e la partecipazione attiva della cittadinanza.

Secondo la linea tracciata dall’Alleanza Progressista, solo una volta consolidata una base programmatica solida e condivisa sarà possibile definire la candidatura alla carica di primo cittadino, che dovrà figurare come il naturale completamento del lavoro svolto e non come frutto di decisioni verticistiche. Rivendicando un ruolo attivo all’interno del cantiere politico del centrosinistra tabiese, il gruppo si dice pronto a contribuire con contenuti, radicamento e spirito di sintesi per offrire alla città una proposta seria e strutturata.