Alleanza Progressista rilancia l’appello al centrosinistra «Prima valori e progetti, poi nomi. Riapriamo il tavolo»
In vista delle amministrative del dopo Conio, nel centrosinistra si fa sempre più strada l’idea di un “campo largo” in versione civica
Taggia. In vista delle future sfide amministrative, l’Alleanza Progressista per Taggia torna a intervenire nel dibattito politico locale rivolgendo un appello a tutte le realtà dell’area progressista e del centrosinistra per dare continuità e concretezza a un percorso unitario.
La posizione espressa dal movimento mette al centro il metodo di lavoro e la programmazione: «Costruire un’alternativa credibile per Taggia significa partire dai valori condivisi e dai progetti concreti per il territorio, non dalla corsa ai nomi o dalle logiche di spartizione» evidenzia il direttivo, registrando con soddisfazione una convergenza crescente attorno a questa visione.
L’auspicio formulato dalle forze progressiste è quello di riaprire al più presto un tavolo di confronto aperto, amichevole e produttivo, dando seguito all’iniziativa già promossa nel luglio scorso. I pilastri indicati per la costruzione della proposta amministrativa riguardano lo sviluppo sostenibile, i servizi alla persona, l’inclusione sociale, la tutela del territorio e la partecipazione attiva della cittadinanza.
Secondo la linea tracciata dall’Alleanza Progressista, solo una volta consolidata una base programmatica solida e condivisa sarà possibile definire la candidatura alla carica di primo cittadino, che dovrà figurare come il naturale completamento del lavoro svolto e non come frutto di decisioni verticistiche. Rivendicando un ruolo attivo all’interno del cantiere politico del centrosinistra tabiese, il gruppo si dice pronto a contribuire con contenuti, radicamento e spirito di sintesi per offrire alla città una proposta seria e strutturata.