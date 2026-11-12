Allarmi bomba nelle scuole del Ponente, stesso copione anche oggi: controlli in tutta la provincia

La mail minatoria di ieri nuovamente inviata in maniera massiva a diversi istituti. A Roma vertice a Palazzo Chigi sull’ondata di minacce che ha investito l’Italia e altri Paesi europei

Sanremo. Stesso copione di ieri, con una nuova mattinata di allerta nelle scuole della provincia di Imperia e in tutta Italia. La mail minatoria che ieri aveva fatto scattare evacuazioni e controlli in numerosi istituti è stata nuovamente inoltrata in maniera massiva a diversi indirizzi scolastici, anche nel Ponente ligure.

Non tutti gli istituti avrebbero ricevuto il messaggio e, rispetto alla giornata di ieri, le forze dell’ordine stanno valutando con maggiore cautela caso per caso la necessità di procedere con le evacuazioni. Intanto è stato rafforzato il controllo dei plessi e sono in corso presidi e verifiche a Sanremo, Bordighera, Vallecrosia, Ventimiglia, Taggia, Imperia e nel resto della provincia. L’obiettivo è evitare da una parte qualsiasi sottovalutazione della minaccia e, dall’altra, limitare per quanto possibile il caos provocato da una comunicazione che, almeno fino a questo momento, non ha trovato alcun riscontro concreto nella presenza di ordigni.

Su Sanremo il vicesindaco Fulvio Fellegara spiega che carabinieri e polizia di Stato stanno già effettuando i sopralluoghi nei diversi istituti interessati dalle segnalazioni. Il plesso Pascoli di corso Cavallotti è già stato bonificato e studenti e personale stanno rientrando regolarmente nelle aule. In via Volta, invece, si attende ancora il via libera delle forze dell’ordine prima di consentire il rientro. Gli alunni si sono rifugiati al Palafiori per non rimanere esposti alle intemperie. Al Colombo di piazza Muccioli la polizia perlustra i corridoi mentre in classe continuano le lezioni. A Bordighera, evacuato il plesso di via Pelloux. Sul posto è presente il sindaco Marzia Baldassarre.

Anche altre scuole superiori hanno ricevuto la mail minatoria, ma in questi casi i dirigenti hanno scelto di non procedere con l’evacuazione. Le verifiche vengono quindi effettuate direttamente nei plessi, con gli studenti che restano all’interno durante i controlli. La mail arrivata questa mattina a numerosi istituti italiani reca come oggetto «Messaggio dall’Italia. Siete in pericolo» ed è stata inviata contemporaneamente a una lunga lista di indirizzi scolastici. Nel testo si annuncia la presunta presenza di ordigni negli edifici scolastici e viene evocata anche una minaccia a Palazzo Chigi, accompagnata dalla richiesta di dimissioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il messaggio, firmato con il nome «Mikhail Andropov», contiene inoltre affermazioni volutamente allarmistiche sulla possibilità di esplosioni e vittime.

Ieri il fenomeno aveva assunto dimensioni nazionali e così sembra che accadrà anche oggi. Secondo il ministero dell’Istruzione, oltre seimila scuole italiane erano state raggiunte dalla stessa comunicazione, anche se soltanto una parte era stata effettivamente evacuata.

Nel Ponente erano stati interessati, tra gli altri, diversi plessi di Sanremo, Ventimiglia e Imperia. La macchina della sicurezza aveva portato all’intervento di polizia, carabinieri, vigili del fuoco e unità cinofile, con pesanti ripercussioni sulla viabilità e sull’attività scolastica. La vicenda, però, ha ormai assunto una dimensione ben più ampia di quella locale. Ieri messaggi minatori analoghi sono stati segnalati anche in numerose scuole dell’Irlanda, dell’Irlanda del Nord e della Scozia. Le autorità britanniche e irlandesi hanno classificato le minacce come non credibili, mentre proseguono le indagini internazionali per individuarne l’origine.

Proprio questa mattina a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato un incontro con i leader delle opposizioni per fare il punto sulla situazione. Al centro del confronto i falsi allarmi bomba, le minacce informatiche e il più generale scenario di azioni finalizzate a generare paura, disorientamento e interruzioni dei servizi pubblici.

Al momento non è stata attribuita la responsabilità della campagna a Stati, organizzazioni o gruppi specifici. Le autorità italiane stanno lavorando insieme agli organismi investigativi degli altri Paesi coinvolti per risalire all’origine dei messaggi. Nonostante l’assenza, finora, di pericoli concreti, le indicazioni restano quelle della massima attenzione.