Allarmi bomba nelle scuole, Cutellè: «Il vero problema dell’Italia è la mancanza di cultura digitale»

Sanremo. Gli allarmi bomba che hanno coinvolto numerosi istituti scolastici italiani riaccendono il dibattito sulla sicurezza informatica e sulla capacità di riconoscere e gestire le minacce diffuse attraverso la rete. A intervenire è Stefano Cutellè, esperto informatico e referente regionale per la Liguria dell’AIP, Associazione Informatici Professionisti, che invita a guardare oltre l’emergenza per affrontare quella che considera una delle principali debolezze del Paese: la mancanza di una solida cultura digitale.

«L’allarme bomba che ha coinvolto migliaia di scuole italiane, costringendo studenti, insegnanti e famiglie a vivere ore di apprensione, dovrebbe imporci una riflessione che va ben oltre il singolo episodio», osserva Cutellè. Secondo il consulente, quanto accaduto dimostra come una comunicazione elettronica possa produrre conseguenze rilevanti anche al di fuori del mondo digitale.

L’esperto precisa che ogni minaccia deve essere valutata dalle autorità competenti e non può essere sottovalutata. Il problema, tuttavia, è anche quello della conoscenza degli strumenti tecnologici dai quali dipende ormai una parte significativa della società.

«Oggi tutti parlano di cybersecurity. Sembra che chiunque possa improvvisarsi esperto di sicurezza informatica», afferma Cutellè, sottolineando come la protezione delle infrastrutture richieda competenze che vanno ben oltre l’utilizzo di antivirus e programmi di sicurezza.

Per il referente dell’AIP, infatti, la cybersecurity presuppone conoscenze di elettronica, telecomunicazioni, reti informatiche, protocolli e architetture tecnologiche. «Non si può pretendere di proteggere un’infrastruttura senza conoscere come funziona, come comunica e da quali altre infrastrutture dipende».

A sostegno della propria riflessione, Cutellè richiama anche il caso del collettivo italiano Autistici/Inventati, che nell’agosto 2026, secondo la ricostruzione contenuta nel suo intervento, avrebbe subito la disattivazione del dominio autistici.org in seguito a una decisione sanzionatoria delle autorità statunitensi. Una vicenda che, osserva, evidenzia quanto l’accessibilità dei servizi digitali possa dipendere da soggetti e infrastrutture collocati al di fuori dei confini nazionali.

«È bastata una decisione amministrativa di uno Stato straniero per compromettere l’accessibilità e l’operatività di servizi digitali e finanziari di un’organizzazione italiana», sostiene, richiamando il tema della sovranità digitale europea.

Un altro aspetto evidenziato dal consulente riguarda la progressiva perdita di conoscenze di base sul funzionamento di Internet. Dalla netiquette, l’insieme delle regole di comportamento nella comunicazione online, alle buone pratiche di gestione dei sistemi, fino al ruolo degli organismi che amministrano domini e indirizzi IP, Cutellè ritiene necessario diffondere una maggiore consapevolezza anche tra i non addetti ai lavori.

«Non pretendo che ogni cittadino diventi un ingegnere delle telecomunicazioni. Ma una conoscenza elementare del funzionamento di Internet dovrebbe ormai appartenere alla cultura generale, esattamente come saper leggere, scrivere o comprendere una notizia».

La riflessione si estende poi alle imprese italiane, sempre più dipendenti da piattaforme e servizi digitali gestiti da grandi operatori internazionali. Secondo Cutellè, molte aziende utilizzano strumenti tecnologici senza conoscere pienamente chi ne controlli le infrastrutture, dove siano conservati i dati e quali garanzie esistano sulla continuità dei servizi.

«Il cloud è uno strumento straordinario, ma esternalizzare un servizio non significa trasferire anche la responsabilità di comprenderlo e governarlo», osserva.

Da qui la necessità, secondo l’esperto, di tornare a investire nella formazione tecnica, valorizzando gli istituti scolastici a indirizzo tecnologico, i laboratori e le competenze professionali nei settori dell’informatica, dell’elettronica e delle telecomunicazioni.

«La sicurezza informatica non si compra a catalogo: si costruisce attraverso conoscenza, competenza e controllo delle proprie infrastrutture», sottolinea Cutellè.

Il punto di partenza resta dunque la scuola, chiamata non soltanto a gestire le conseguenze degli episodi di allarme, ma anche a contribuire alla formazione di cittadini più consapevoli dei rischi e delle opportunità della tecnologia.