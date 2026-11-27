Resta da chiarire come e perché un fantoccio sia finito in un tratto così impervio e pericoloso

Ventimiglia. Falso allarme oggi pomeriggio al Passo della Morte, il sentiero impervio situato lungo il confine italo-francese.

Quello che inizialmente sembrava un corpo umano avvistato in una zona particolarmente scoscesa si è rivelato essere, dopo le verifiche sul posto, un semplice manichino.

L’allarme era scattato in seguito al sorvolo di un drone dei sapeurs-pompiers francesi, che aveva individuato una sagoma compatibile con quella di un cadavere in un punto estremamente difficile da raggiungere. Immediate erano partite le operazioni di soccorso sul versante italiano, con l’attivazione dei Vigili del Fuoco e del personale del nucleo Speleo Alpino Fluviale (Saf), pronti per il recupero.

Intorno alle 15:30, tuttavia, l’emergenza è ufficialmente rientrata: gli operatori della Polizia di Frontiera italiana, giunti nell’area per i rilievi del caso, hanno accertato che l’oggetto segnalato dall’alto non era una persona ma un fantoccio, avvisando tempestivamente le squadre di soccorso già arrivate sul posto e facendo così rientrare l’intervento.