Allarme per un presunto uomo in mare, scattano le ricerche: nessuna traccia dopo ore
Mobilitate le motovedette della Capitaneria di Porto e l’elicottero Drago dei vigili del fuoco nella zona di lungomare Italo Calvino. Non si esclude che possa essersi trattato di un falso allarme
Sanremo. Imponente mobilitazione dei soccorsi nel pomeriggio di oggi lungo il tratto di mare davanti a lungomare Italo Calvino, nella zona della stazione e dello stabilimento balneare Baia Greca, dopo la segnalazione della possibile presenza di una persona in difficoltà in acqua.
L’allarme ha fatto scattare immediatamente le ricerche, coordinate lungo la costa e in mare con l’impiego delle motovedette della capitaneria di porto. Dall’alto è stato mobilitato anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco, che ha effettuato diversi sorvoli della zona interessata.
Nonostante le verifiche proseguano ormai da alcune ore, al momento non sarebbe stata individuata alcuna persona in mare né sarebbero emersi altri elementi in grado di confermare la segnalazione iniziale. Per questo motivo, tra le ipotesi prese in considerazione c’è anche quella che possa essersi trattato di un falso allarme o di un avvistamento successivamente rivelatosi infondato. Le ricerche, tuttavia, proseguono in via precauzionale, coordinate dalla capitaneria di Imperia, in attesa di ulteriori riscontri che possano chiarire definitivamente quanto accaduto.
+++Aggiornamento: 18:30: falso allarme conclamato. La segnalazione scattata per via di tronchi trasportati dalla mareggiata+++