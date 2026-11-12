Allarme lungo il Roja: due migranti tratti in salvo, evacuati altri sei

Ventimiglia . Si è rivelato più complesso del previsto l’ intervento di soccorso scattato nel pomeriggio lungo il corso del fiume Roja a causa del rapido innalzamento del livello dell’acqua . Se in un primo momento le segnalazioni parlavano di un solo migrante rimasto bloccato dalla piena, il bilancio delle operazioni sul campo si è allargato con l’arrivo dei soccorritori.

Due persone, rimaste effettivamente isolate su un isolotto circondato dalla corrente, sono state raggiunte e tratte in salvo dai Vigili del Fuoco. Altri sei migranti, individuati poco distante sul greto del fiume in una zona non ancora raggiunta dall’acqua ma comunque a rischio, sono stati fatti allontanare e messi in sicurezza prima che la situazione potesse precipitare.