Logo
Carabinieri
migranti
Vigili del Fuoco
Ventimiglia

ventimiglia

|
Cronaca
/
Valle Roya - Nervia
/
Ventimiglia
/
Ventimiglia Bordighera e dintorni
/

Allarme lungo il Roja: due migranti tratti in salvo, evacuati altri sei

12 novembre 2026 | 19:28
Share0
di Alice Spagnolo

Alice Spagnolo

Le operazioni si occorso sono ancora in corso

Ventimiglia. Si è rivelato più complesso del previsto l’intervento di soccorso scattato nel pomeriggio lungo il corso del fiume Roja a causa del rapido innalzamento del livello dell’acqua. Se in un primo momento le segnalazioni parlavano di un solo migrante rimasto bloccato dalla piena, il bilancio delle operazioni sul campo si è allargato con l’arrivo dei soccorritori.

Due persone, rimaste effettivamente isolate su un isolotto circondato dalla corrente, sono state raggiunte e tratte in salvo dai Vigili del Fuoco. Altri sei migranti, individuati poco distante sul greto del fiume in una zona non ancora raggiunta dall’acqua ma comunque a rischio, sono stati fatti allontanare e messi in sicurezza prima che la situazione potesse precipitare.

Le operazioni, tuttavia, non sono ancora concluse. Secondo le informazioni raccolte sul posto, ci sarebbero infatti altrettante persone accampate più a monte, sempre lungo l’alveo del Roja. Le squadre dei Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine stanno attualmente battendo la zona per rintracciarle e farle sgomberare, evitando che l’ondata di piena possa sorprenderle.

Leggi Anche
<span style="color:var(--accent)">Video:</span> Ventimiglia, migranti salvati dai Vigili del fuoco: operazioni concluse dopo tre ore
L'intervento

Video: Ventimiglia, migranti salvati dai Vigili del fuoco: operazioni concluse dopo tre ore