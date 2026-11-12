Allarme lungo il Roja: due migranti tratti in salvo, evacuati altri sei
Le operazioni si occorso sono ancora in corso
Ventimiglia. Si è rivelato più complesso del previsto l’intervento di soccorso scattato nel pomeriggio lungo il corso del fiume Roja a causa del rapido innalzamento del livello dell’acqua. Se in un primo momento le segnalazioni parlavano di un solo migrante rimasto bloccato dalla piena, il bilancio delle operazioni sul campo si è allargato con l’arrivo dei soccorritori.
Due persone, rimaste effettivamente isolate su un isolotto circondato dalla corrente, sono state raggiunte e tratte in salvo dai Vigili del Fuoco. Altri sei migranti, individuati poco distante sul greto del fiume in una zona non ancora raggiunta dall’acqua ma comunque a rischio, sono stati fatti allontanare e messi in sicurezza prima che la situazione potesse precipitare.
Le operazioni, tuttavia, non sono ancora concluse. Secondo le informazioni raccolte sul posto, ci sarebbero infatti altrettante persone accampate più a monte, sempre lungo l’alveo del Roja. Le squadre dei Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine stanno attualmente battendo la zona per rintracciarle e farle sgomberare, evitando che l’ondata di piena possa sorprenderle.