Allarme bomba, evacuate scuole in tutto il Ponente: mail anche a Imperia, Ventimiglia e nei Comuni minori

Sanremo. L’allarme bomba partito questa mattina dalle scuole di Sanremo si allarga a tutto il Ponente ligure. Mail analoghe, scritte in arabo ma anche in italiano firmate da un presunto terrorista russo, con la minaccia della presenza di ordigni all’interno degli istituti scolastici, sono state recapitate anche a scuole di Imperia, Ventimiglia e di diversi Comuni minori della provincia.

In una delle comunicazioni finite al vaglio delle forze dell’ordine, il mittente si presenta con un nome russo e come sedicente leader del “Vilayat di Misoginistan”, utilizzando toni deliranti e minacciosi. Nel testo si annuncia la presenza di un ordigno esplosivo all’interno dell’edificio e si fanno riferimenti anche ad altre azioni violente, compresa una bomba nell’auto del primo ministro. Proprio il carattere surreale di alcuni passaggi potrebbe far pensare a una provocazione o a un falso allarme costruito per seminare panico, ma saranno gli accertamenti della polizia a stabilirne origine e attendibilità.

Quello che inizialmente poteva apparire come un episodio circoscritto ad alcuni plessi matuziani assume quindi i contorni di un’emergenza molto più vasta, inserita peraltro in un fenomeno che sta interessando centinaia di scuole in tutta Italia. A Sanremo le evacuazioni hanno riguardato, tra gli altri, le scuole di via Volta, l’istituto Pascoli di corso Cavallotti, il Colombo di piazza Muccioli e la sede del liceo Cassini a Villa Magnolie. Con il passare delle ore analoghi protocolli sono stati attivati negli altri centri del Ponente raggiunti dalle comunicazioni minatorie. A partire da Ventimiglia, dove stanno evacuando tutti i plessi, e Imperia. Studenti, docenti e personale sono stati fatti uscire dagli edifici mentre forze dell’ordine, vigili del fuoco e personale specializzato hanno avviato le procedure previste. A questo punto uno dei problemi principali sarà proprio rappresentato dai tempi necessari per le bonifiche.

Una volta evacuati gli istituti, infatti, gli edifici interessati dovranno essere controllati prima di poter consentire il rientro in sicurezza. Con numerosi plessi contemporaneamente coinvolti, le verifiche potrebbero richiedere diverse ore e al momento non è possibile stabilire quando e dove le lezioni potranno riprendere regolarmente. L’episodio di oggi si inserisce in un quadro nazionale che presenta elementi ricorrenti. Il 2 novembre una mail contenente un falso allarme bomba era stata recapitata a 271 scuole italiane, facendo scattare evacuazioni e controlli in numerose regioni. Anche in Liguria erano stati interessati diversi istituti.

Pochi giorni dopo la stessa modalità è stata utilizzata per una serie di minacce rivolte agli aeroporti e ai voli di linea. Tra il 3 e il 5 novembre falsi allarmi hanno interessato diversi aerei in Italia e in Europa, con l’attivazione di procedure di emergenza, bonifiche e, in alcuni casi, persino l’intervento di caccia militari per scortare i velivoli. Tutti i controlli effettuati negli episodi riportati hanno poi escluso la presenza di ordigni.

Proprio la ripetizione delle minacce, la diffusione simultanea delle comunicazioni e l’utilizzo sistematico della posta elettronica hanno portato gli investigatori a valutare l’ipotesi di un possibile coordinamento. Polizia postale e Polaria stanno lavorando sugli indirizzi utilizzati e sui server attraverso i quali sono transitate le mail, mentre diverse Procure hanno aperto fascicoli. La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sta inoltre coordinando gli approfondimenti relativi agli allarmi sui voli.