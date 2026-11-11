Allarme bomba, a Sanremo rientro nelle scuole. Nel resto del Ponente lezioni interrotte

Le prime verifiche della Polizia hanno consentito il ritorno in classe in alcuni plessi matuziani. Evacuazioni anche ad Apricale e Soldano e nelle scuole dell’infanzia. Fellegara: «Protocollo di tutela doveroso e applicato nel modo giusto»

Sanremo. Dopo ore di evacuazioni, controlli e centinaia di studenti fuori dalle aule, l’emergenza provocata dalla raffica di mail con minacce di bombe nelle scuole comincia lentamente a rientrare. A partire da Sanremo, dove questa mattina è scattato uno dei primi allarmi nel Ponente ligure e dove, con il completamento delle prime verifiche, alcuni studenti stanno progressivamente tornando nelle proprie classi.

Le operazioni sono state inevitabilmente complesse. La portata nazionale dell’allerta, che ha coinvolto contemporaneamente un numero elevatissimo di istituti, rende infatti impossibile garantire la presenza degli artificieri in ogni singolo edificio. A Sanremo le prime “bonifiche” sono state quindi effettuate direttamente dalla polizia di Stato, attraverso controlli all’interno dei plessi e verifiche finalizzate a escludere la presenza di oggetti o situazioni sospette. È così iniziato, gradualmente e soltanto dopo il via libera delle forze dell’ordine, il rientro degli studenti in alcuni degli istituti evacuati in mattinata.

A seguire direttamente l’evoluzione dell’emergenza è stato anche il vicesindaco e assessore alla Scuola Fulvio Fellegara, che ha sottolineato come, pur nella consapevolezza della possibile scarsa attendibilità della minaccia, non vi fossero alternative all’attivazione immediata delle procedure previste. «L’emergenza ormai è nota: si tratta di una mail minatoria che annunciava una bomba messa negli istituti», spiega Fellegara. «Dico al plurale perché riguarda tutte le scuole, quantomeno di Sanremo, ma abbiamo saputo di tutta Italia». Da qui la scelta di procedere comunque con le evacuazioni: «Pur scettici rispetto al reale pericolo abbiamo messo in atto le azioni a salvaguardia dei ragazzi. Si è attivata una macchina che comprende i dirigenti scolastici fino alle forze dell’ordine, che sono intervenute prontamente. La priorità è stata mettere in sicurezza i nostri ragazzi, quindi evacuare fino a quando non sono arrivate istruzioni da parte delle forze dell’ordine». Una mattinata che ha avuto inevitabili conseguenze anche sulle famiglie. «È stata una mattinata intensa, un po’ complicata. Mi spiace per il disagio per le famiglie e per lo spavento che tutte le mamme e i papà hanno ricevuto, ma penso anche che sia partito un protocollo di tutela doveroso e applicato nel modo giusto», conclude Fellegara.

L’emergenza, però, non ha fatto distinzioni né per dimensione degli istituti né per età degli alunni. A Sanremo è stata evacuata anche la scuola statale dell’infanzia Madre Francesca di Gesù di piazza Eroi Sanremesi, mentre per altri asili nido non è stata invece ravvisata la necessità di procedere allo sgombero. Il quadro si è allargato rapidamente all’intera provincia. Alle evacuazioni di Sanremo, Imperia e Ventimiglia si sono aggiunte quelle dei centri più piccoli, fino ai borghi dell’entroterra come Apricale e Soldano. Una dimostrazione della capillarità con cui le comunicazioni sono state recapitate agli istituti e della conseguente necessità, per dirigenti scolastici e forze dell’ordine, di applicare i protocolli di sicurezza senza poter dare inizialmente per scontata l’infondatezza delle minacce.

Nella città di confine, dove l’evacuazione ha interessato tutti i plessi scolastici cittadini, ha seguito direttamente le operazioni anche il sindaco Flavio Di Muro. «Oggi la tranquillità dei nostri ragazzi, delle famiglie e dell’intera comunità è stata gravemente turbata da un allarme bomba, scaturito da una e-mail contenente minacce gravissime e dirette all’intero popolo italiano», ha dichiarato. «Fin dalle prime fasi dell’emergenza, insieme a tutte le strutture comunali e alle autorità competenti, ci siamo immediatamente attivati per verificare che ogni ragazzo fosse raggiunto e messo in sicurezza nei punti di raccolta, garantendo la massima attenzione alla tutela degli studenti e del personale scolastico». Di Muro ha auspicato che possa trattarsi di un falso allarme, sottolineando però come ciò «non renda meno grave quanto accaduto». «Non possiamo e non dobbiamo sottovalutare episodi di questa natura», ha aggiunto, esprimendo fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, degli artificieri e di tutte le autorità impegnate negli accertamenti.

La diversa ora in cui l’allarme è arrivato ha prodotto conseguenze differenti. Se a Sanremo, dove l’emergenza è scattata nella prima parte della mattinata, è stato possibile iniziare progressivamente le verifiche e autorizzare alcuni rientri, in altri comuni le evacuazioni sono iniziate soltanto dopo metà mattinata. In diversi istituti le famiglie sono state quindi invitate a raggiungere le scuole per ritirare gli studenti minorenni. Per i maggiorenni, soprattutto negli istituti superiori, la giornata scolastica si è invece conclusa anticipatamente, senza attendere il suono dell’ultima campanella.

A rendere particolarmente inquietante la situazione è stato il contenuto della lettera, firmata da un sedicente “Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan”. Questo il testo arrivato anche agli istituti del Ponente: «Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate».

Un testo dai toni evidentemente farneticanti, ma contenente una minaccia esplicita e sufficientemente grave da rendere inevitabile l’applicazione dei protocolli di sicurezza. Il caso presenta inoltre analogie con la raffica di falsi allarmi che nei giorni scorsi ha interessato voli di linea e aeroporti italiani ed europei. Anche in quelle occasioni minacce diffuse attraverso la posta elettronica avevano costretto all’attivazione di procedure di emergenza, controlli e deviazioni degli aeromobili.