Una cena dedicata a uno dei piatti simbolo della tradizione ligure, un racconto sulle sue origini e un’opera in ceramica da collezionare. Martedì 1° dicembre 2026 la Pignatta Rossa di Albissola rinnova il suo appuntamento tra gastronomia e arte, con il cappon magro protagonista del menu preparato dalla chef Tiziana Piras e un piatto d’autore realizzato dall’artista Giacomo Lusso, compreso nella quota di partecipazione. L’iniziativa prosegue il percorso che mette in relazione gastronomia e artigianato artistico, due espressioni importanti dell’identità di Albissola. La formula, già sperimentata con successo nella serata dedicata allo stoccafisso, offre ai partecipanti l’occasione di condividere una cena tematica e portare a casa un oggetto realizzato da un artista del territorio.

La serata sarà anche un’occasione per conoscere meglio la storia e le origini del cappon magro, preparazione emblematica della cucina regionale, nella quale si incontrano ingredienti di mare e di terra. Il giornalista Claudio Porchia accompagnerà i presenti in un racconto dedicato alle sue radici e al significato che questo piatto ha assunto nella cultura gastronomica ligure. Il percorso gastronomico si aprirà con una raffinata vellutata leggera di pomodoro, impreziosita da un cuore di burratina fresca, gocce di pesto al basilico genovese e croccanti tocchi di focaccia ligure dorata, un vero omaggio ai profumi della riviera. Il viaggio proseguirà con il cappon magro, il grande protagonista della serata: un’opera d’arte della cucina ligure che unisce in un perfetto equilibrio visivo e di gusto il pescato del giorno, verdure selezionate, salsa verde e gallette della tradizione. Il finale sarà affidato ai panduse con chinotto e castagne, un dessert avvolgente e originale che unisce la tipica dolcezza delle castagne autunnali alle note agrumate e aromatiche del presidio Slow Food del chinotto, chiudendo la cena con i sapori più autentici della stagione.