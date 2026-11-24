Sanremo . È iniziata la settimana di Sanremo con Gusto , la manifestazione promossa da Sanremo On , con il sostegno del Comune di Sanremo e la collaborazione di E20 Sanremo, che da venerdì 27 a domenica 29 novembre proporrà un ricco calendario di incontri, show cooking, degustazioni ed eventi dedicati alle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Tre giornate per celebrare la cultura del cibo, le tradizioni della cucina ligure e i prodotti che raccontano l’identità del Ponente, coinvolgendo chef, produttori, artigiani del gusto e protagonisti del mondo dello spettacolo.

Si comincia alle 17, al Roof del Teatro Ariston, con “Le canzoni dell’amicizia”, un omaggio a Carlo “Carlin” Petrini, fondatore di Slow Food, nel quarantennale dell’associazione. Un incontro tra musica, racconti e testimonianze con numerosi artisti, tra cui Lella Costa, Mauro Pagani, Roy Paci, Omar Pedrini e Stefano Senardi, per ricordare il suo straordinario legame con la musica e il Club Tenco. Ingresso libero.