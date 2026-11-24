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Al via “Sanremo con Gusto”: tre giorni tra sapori, tradizioni e grandi protagonisti
Dal 27 al 29 novembre appuntamenti al Teatro Ariston, in Piazza Colombo e a Villa Nobel. Dall’omaggio a Carlin Petrini agli show cooking della tradizione ligure, fino alla grande degustazione del Gambero di Sanremo
Sanremo. È iniziata la settimana di Sanremo con Gusto, la manifestazione promossa da Sanremo On, con il sostegno del Comune di Sanremo e la collaborazione di E20 Sanremo, che da venerdì 27 a domenica 29 novembre proporrà un ricco calendario di incontri, show cooking, degustazioni ed eventi dedicati alle eccellenze enogastronomiche del territorio.
Tre giornate per celebrare la cultura del cibo, le tradizioni della cucina ligure e i prodotti che raccontano l’identità del Ponente, coinvolgendo chef, produttori, artigiani del gusto e protagonisti del mondo dello spettacolo.
Si comincia alle 17, al Roof del Teatro Ariston, con “Le canzoni dell’amicizia”, un omaggio a Carlo “Carlin” Petrini, fondatore di Slow Food, nel quarantennale dell’associazione. Un incontro tra musica, racconti e testimonianze con numerosi artisti, tra cui Lella Costa, Mauro Pagani, Roy Paci, Omar Pedrini e Stefano Senardi, per ricordare il suo straordinario legame con la musica e il Club Tenco. Ingresso libero.
Alle 20.30, a Villa Nobel, la serata proseguirà con una cena speciale firmata dai cuochi delle Osterie d’Italia premiate con la Chiocciola Slow Food. Cena su prenotazione, 70 euro a persona.
Il cuore della giornata sarà il PalaGusto di Piazza Colombo, con una serie di appuntamenti gastronomici a ingresso gratuito. Si parte alle 9.45 con il Cappon Magro, seguito alle 10.45 dal Brandacujun e alle 11.30 dall’incontro di Slow Food dedicato alla biodiversità.
Dalle 14.30 spazio alle specialità della tradizione: i Crustoli (14.30), i Baci di Sanremo (15.00), la Stroscia (15.15), il Pan de Fighe (15.40) e le Castagnole (16.00). Nel programma pomeridiano anche la Sardenaira e la Torta Verde, presentate da Carlo Rovere di Pasta Madre Sanremo.
A seguire, aperitivo letterario con Romolo Giordano, che presenterà il libro “Le Stelle del Gusto della Riviera”, dedicato alla storia della ristorazione del territorio.
Sempre sabato, Villa Nobel ospiterà alle 15 il convegno “Celiachia con gusto”, a ingresso libero, mentre dalle 19 sono previsti aperitivo e cena gluten free, con la speciale “Cena sotto le stelle”, su prenotazione (85 euro a persona).
Il gran finale sarà dedicato al Gambero Viola di Sanremo, una delle eccellenze più rappresentative del mare della Riviera. Alle 10, nella Sala Mostre del Teatro Ariston, si terrà una conferenza dedicata alla valorizzazione e alla tutela del Gambero di Sanremo, con la partecipazione delle istituzioni, dei pescatori e degli operatori del settore. Al centro dell’incontro anche il percorso per il riconoscimento della Denominazione Comunale (De.Co.).
A seguire, nel PalaGusto di Piazza Colombo, appuntamento con “Gambero di Sanremo a tavola”: una degustazione di tre portate preparate dallo chef Luca Muratore insieme agli studenti dell’Istituto Alberghiero Ruffini-Aicardi. Due i turni previsti, alle 12.15 e alle 13.45, con prenotazione obbligatoria. Costo 45 euro a persona.
Informazioni e prenotazioni:
Email: info.sanremocongusto@gmail.com
Telefono e WhatsApp: 392 7337288
Sito: www.sanremo-on.com