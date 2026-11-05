Al via il piano organizzativo per i Carri Fioriti 2027, il primo tavolo tecnico di confronto

All’incontro hanno preso parte l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni , insieme ai dirigenti e ai funzionari degli uffici comunali preposti. Sul tavolo, il piano per la gestione della manifestazione, e le procedure relative alle adesioni dei Comuni che prenderanno parte alla competizione: secondo le prime previsioni, il numero delle città partecipanti dovrebbe confermare quello registrato lo scorso anno, a testimonianza del forte legame del territorio con la storica manifestazione sanremese.

Saranno quattro giorni consecutivi di festa, cultura, spettacoli e intrattenimento diffuso per le vie del centro, pensati per coinvolgere residenti e turisti, e capaci di trasformare la Città dei fiori in un vero e proprio laboratorio dedicato alla creatività, all’eccellenza floricola, e alla bellezza dei fiori di Sanremo.