Sanremo|
Al via il piano organizzativo per i Carri Fioriti 2027, il primo tavolo tecnico di confronto
Affrontati, come temi centrali, la gestione della manifestazione, e le procedure relative alle adesioni dei Comuni che prenderanno parte alla competizione
Sanremo. Si è svolta questa mattina, nella Sala giunta di Palazzo Bellevue, una prima riunione operativa per dare il via alla macchina organizzativa di uno degli eventi simbolo della città matuziana, ovvero, la prossima edizione dei Carri Fioriti, in programma per domenica 14 marzo 2027.
All’incontro hanno preso parte l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, insieme ai dirigenti e ai funzionari degli uffici comunali preposti. Sul tavolo, il piano per la gestione della manifestazione, e le procedure relative alle adesioni dei Comuni che prenderanno parte alla competizione: secondo le prime previsioni, il numero delle città partecipanti dovrebbe confermare quello registrato lo scorso anno, a testimonianza del forte legame del territorio con la storica manifestazione sanremese.
Fiore all’occhiello dell’edizione del prossimo anno, tuttavia, sarà nuovamente il percorso di avvicinamento alla grande sfilata domenicale dei carri, la quale rappresenterà la fase finale di un ricco calendario di appuntamenti che prenderà ufficialmente il via giovedì 11 marzo con il “Festival dei Fiori.”
Saranno quattro giorni consecutivi di festa, cultura, spettacoli e intrattenimento diffuso per le vie del centro, pensati per coinvolgere residenti e turisti, e capaci di trasformare la Città dei fiori in un vero e proprio laboratorio dedicato alla creatività, all’eccellenza floricola, e alla bellezza dei fiori di Sanremo.