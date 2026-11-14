Al via il bando per la 14ª edizione del Premio Letterario Internazionale “Antonio Semeria” 2027

Aperte le iscrizioni per le sezioni di poesia, narrativa e saggistica. Invio dei lavori inediti entro il 30 aprile 2027, mentre per le opere edite la scadenza è fissata al 30 maggio 2027

Sanremo. È stato ufficialmente indetto il bando di partecipazione alla quattordicesima edizione del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo – Antonio Semeria 2027. La manifestazione torna ad accogliere sillogi, romanzi e saggi di scrittori e poeti, confermando la sua vocazione culturale e l’ampia partecipazione su scala nazionale e internazionale.

Il concorso ripropone le sue tradizionali sezioni — Poesia, Narrativa (inedita ed edita) e Saggistica —, rinnovando l’attenzione verso la letteratura per bambini e ragazzi e le opere in traduzione.Il commento delle istituzioni

«Il Premio Semeria rappresenta ormai un punto di riferimento nel panorama culturale non solo della nostra città ma anche a livello nazionale. Con questa quattordicesima edizione rinnoviamo l’impegno nel sostenere la cultura», ha dichiarato il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager. «La longevità e il prestigio di questo concorso testimoniano la capacità di Sanremo di coniugare la vocazione turistica con l’eccellenza letteraria. Un ringraziamento speciale va al Casinò e a tutti coloro che mantengono vivo questo salotto culturale».

Il Presidente e Amministratore Delegato del Casinò, Giuseppe Di Meco, insieme ai consiglieri Sonia Balestra e Mauro Menozzi, ha sottolineato: «Il varo del nostro Premio Letterario è sempre un momento di festa e di orgoglio aziendale per un evento che unisce tanti appassionati. Di anno in anno le adesioni aumentano, così come il nostro albo d’onore che annovera grandi nomi del sapere contemporaneo. Ringraziamo il presidente della giuria prof. Stefano Zecchi, il presidente del Comitato d’onore il Prefetto Antonio Giaccari, la giuria tecnica e quella popolare».Requisiti, scadenze e premi

Il bando prevede le seguenti categorie principali:

Poesia inedita: silloge di poesia inedita (da 30 a 50 componimenti).

silloge di poesia inedita (da 30 a 50 componimenti). Narrativa inedita: romanzo, racconto lungo o raccolta di racconti inediti.

romanzo, racconto lungo o raccolta di racconti inediti. Narrativa edita, Narrativa edita per bambini e ragazzi, Narrativa edita in traduzione e Saggistica: opere pubblicate a partire dal 1° gennaio 2022 (o 2021 per la narrativa in traduzione) da case editrici in attività.

Le scadenze per l’invio degli elaborati in formato digitale all’indirizzo e-mail m.taruffi@casinosanremo.it sono:

30 aprile 2027: per Poesia inedita, Narrativa inedita e Narrativa edita per bambini e ragazzi.

per Poesia inedita, Narrativa inedita e Narrativa edita per bambini e ragazzi. 30 maggio 2027: per Narrativa edita, Narrativa edita in traduzione e Saggistica.